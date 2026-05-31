Mersin'in Erdemli ilçesinde topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

7 KİŞİ MANTAR YEDİ

İHA'daki habere göre olay; Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. İki aile mantar topladı. Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren 2 aile üyesi 7 kişi birlikte yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin ve Erdemli 'deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.