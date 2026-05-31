Mersin'de mantar yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Mersin'de topladıkları mantarları yiyen iki aileden 7 kişi rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edilirken, tedavi altındaki 7 kişinin sağlık durumlarının stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 31 Mayıs 2026 - 15:30
Mersin'in Erdemli ilçesinde topladıkları mantarı yiyen 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
7 KİŞİ MANTAR YEDİ
İHA'daki habere göre olay; Mersin'in Erdemli ilçesinde meydana geldi. İki aile mantar topladı. Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren 2 aile üyesi 7 kişi birlikte yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin ve Erdemli 'deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
