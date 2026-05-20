Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'nda sürüklenen bir kişi ekipler tarafından çıkarıldı ancak yaşamını yitirdiği belirlendi.

İHA'nın haberine göre olay, gece ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarına Göksu Irmağı'nda Feyyaz Bilgen Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, ırmakta sürüklenen kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekipleri suda hareketsiz olarak sürüklenen kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kişinin 41 yaşındaki Ü.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Herhangi bir yaralanması olmayan Ü.B.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Suda boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ü.B.'nin kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirlenmesi bekleniyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.