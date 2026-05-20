Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Son dakika Mersin haberleri: Irmakta sürüklenen cansız beden! | Son dakika haberleri

        Irmakta sürüklenen cansız beden!

        Mersin'de Göksu Irmağı'nda sürüklenen bir kişi ekipler tarafından çıkarıldı. Hayatını kaybettiği belirlenen Ü.B. adlı kişinin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:01 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irmakta sürüklenen cansız beden!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'nda sürüklenen bir kişi ekipler tarafından çıkarıldı ancak yaşamını yitirdiği belirlendi.

        İHA'nın haberine göre olay, gece ilçeye bağlı Saray Mahallesi sınırlarına Göksu Irmağı'nda Feyyaz Bilgen Köprüsü mevkiinde meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, ırmakta sürüklenen kişiyi fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini sevk etti. Olay yerine ulaşan itfaiye ve polis ekipleri suda hareketsiz olarak sürüklenen kişiyi kıyıya çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen kişinin 41 yaşındaki Ü.B. olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

        Herhangi bir yaralanması olmayan Ü.B.'nin cansız bedeni otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Suda boğularak hayatını kaybettiği değerlendirilen Ü.B.'nin kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belirlenmesi bekleniyor.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        16 il merkezli operasyonda 140 şüpheli yakalandı

        16 il merkezli operasyonda 140 şüpheli yakalandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        İran: Savaşa dönüş çok daha fazla sürprize sahne olacak
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        "İsrail Sumud Filosu'nun Gazze mesajından korktu"
        Putin ve Xi bir arada
        Putin ve Xi bir arada
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        Aziz Yıldırım'dan stat müjdesi!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Eşiyle camları siliyordu... Yaşlı adamın trajik sonu!
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        Görünmez mesai: Evdeki ‘zihinsel yük’ü azaltmanın yolları
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        İnternetin en gizemli bulmacalarından biri
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        Yolda yürürken acıyla irkildi!
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        "Düet süreci sıkıntılı geçti"
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Evde gündelikçi çalıştıranlar dikkat!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        "Son derece endişe verici"
        "Son derece endişe verici"
        Şarkıcı Çelik'in manzarası
        Şarkıcı Çelik'in manzarası