Mersin’in Tarsus ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü kaybolan zihinsel engelli İlyas Gök, dere yatağında ölü bulundu.

KAYBOLMUŞTU

DHA'daki habere göre olay; Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Zihinsel engelli İlyas Gök, 27 Mayıs’ta ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD koordinesinde jandarma, polis, Orman Bölge Müdürlüğü, MEB AKUB, AKUT ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri Gök’ün bulunması için çalışma başlattı. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 96 personel ile 15 aracın yer aldığı belirtildi.

Mersin Valisi Atilla Toros, bölgeye giderek çalışmaları sahada takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Gök’ün yakınlarını teselli eden Vali Toros, dağlık alanda ve ormanda arama faaliyetinin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Günlerdir araması devam eden adamın dere yatağında cansız bedeni bulundu. Alzheimer ve demans hastası olduğu da belirtilen Gök'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.