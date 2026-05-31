Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Mersin’de bayramın ilk günü kaybolan zihinsel engelli İlyas, ölü bulundu | Son dakika haberleri

        Mersin’de bayramın ilk günü kaybolan zihinsel engelli İlyas, ölü bulundu

        Mersin'de Kurban Bayramı'nın ilk günü kaybolan zihinsel engelli İlyas Gök, günler süren arama çalışmalarının ardından dere yatağında ölü bulundu. AFAD koordinasyonunda çok sayıda ekibin katıldığı çalışmalarda dron ve iz takip köpekleri de kullanıldı. Gök'ün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 17:33 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dere yatağına ölü bulundu

        Mersin’in Tarsus ilçesinde, Kurban Bayramı'nın birinci günü kaybolan zihinsel engelli İlyas Gök, dere yatağında ölü bulundu.

        KAYBOLMUŞTU

        DHA'daki habere göre olay; Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana geldi. Zihinsel engelli İlyas Gök, 27 Mayıs’ta ayrıldığı evine dönmedi. Yakınlarının kayıp başvurusunda bulunmasının ardından AFAD koordinesinde jandarma, polis, Orman Bölge Müdürlüğü, MEB AKUB, AKUT ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının ekipleri Gök’ün bulunması için çalışma başlattı. Dron ve iz takip köpeklerinin de kullanıldığı aramalarda 96 personel ile 15 aracın yer aldığı belirtildi.

        Mersin Valisi Atilla Toros, bölgeye giderek çalışmaları sahada takip edip, yetkililerden bilgi aldı. Gök’ün yakınlarını teselli eden Vali Toros, dağlık alanda ve ormanda arama faaliyetinin titizlikle sürdürüldüğünü söyledi.

        CANSIZ BEDENİ BULUNDU

        Günlerdir araması devam eden adamın dere yatağında cansız bedeni bulundu. Alzheimer ve demans hastası olduğu da belirtilen Gök'ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Cani baba, boğarak öldürdüğü 3 yaşındaki Poyraz'ı parçalara ayırdı

        Hatay'da uyuşturucu madde etkisinde olan baba, Kurban Bayramı'nın birinci gününde 3 yaşındaki evladını boğarak öldürdükten sonra parçalara ayırdı. Evladını canice öldüren baba tutuklanırken Poyraz gözyaşları içerisinde defnedildi.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Karısını katletti! Önceden çelenk göndermesi planlı cinayetin delili sayıldı!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Barışma görüşmesinde cinayet
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!