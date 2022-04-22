Meteoroloji açıkladı! Sıcaklıklar artıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sivas çevrelerinde pus, yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, doğu kesimlerde zamanla kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da kar örtüsü bulunan eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
ERZURUM °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
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