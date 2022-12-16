İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın çıktı!

İstanbul Beşiktaş Levent´te bulunan Metrocity AVM´de saat: 12.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından kısa sürede Büyükdere Caddesi bir anda simsiyah dumanlara teslim oldu.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan AVM'de bulunanlar tahliye edildi. Edinilen ilk bilgilere göre, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.
34 ARAÇ VE 106 PERSONELLE MÜDAHALE
Yangına, 34 araç ve 106 personelle müdahale edilirken, yangının çatı kaynaklı olduğu ve tahliyelerin yapıldığı öğrenildi.
BİRÇOK İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ
Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
YANGIN ANADOLU YAKASINDAN DA GÖRÜLDÜ
Yoğun dumanın oluştuğu yangın nedeniyle ekipler Bakırköy'den tüp aracı ve diğer ilçelerden de takım desteği istedi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan yoğun duman, çevre ilçelerden ve Anadolu Yakası'ndan da görüldü.
METROCITY'NİN METRO GİRİŞİ KAPATILDI
Metronun Metrocity girişini emniyet ekipleri güvenlik tedbiri kapsamında kapattı. Diğer giriş ve çıkışların açık olduğu ve yolcuların yönlendirildiği öğrenildi.
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