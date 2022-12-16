İstanbul Levent'te bulunan AVM'de yangın çıktı!

İstanbul Beşiktaş Levent´te bulunan Metrocity AVM´de saat: 12.45 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından kısa sürede Büyükdere Caddesi bir anda simsiyah dumanlara teslim oldu.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayla ilgili yapılan ihbarın ardından kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Öte yandan AVM'de bulunanlar tahliye edildi. Edinilen ilk bilgilere göre, yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı öğrenildi.

34 ARAÇ VE 106 PERSONELLE MÜDAHALE

Yangına, 34 araç ve 106 personelle müdahale edilirken, yangının çatı kaynaklı olduğu ve tahliyelerin yapıldığı öğrenildi.

BİRÇOK İLÇEDEN İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Bakırköy ve Sultangazi itfaiye ekipleri müdahale ediyor.