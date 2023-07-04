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Haberler Gündem Politika Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Türkiye, Fransa'ya benzemez; herkes aklını başına alsın
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MHP lideri Bahçeli: Türkiye, Fransa'ya benzemez; herkes aklını başına alsın

MHP lideri Devlet Bahçeli, Fransa'da yaşanan olaylara değinerek, Türkiye'de bazı şehirlerdeki provokasyonlara işaret etti. Bahçeli, ""Türkiye'yi tahrik ve taciz kıskacına alıp fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye, Fransa'ya benzemez, herkes aklını başına alsın" dedi. MHP lideri, İsveç'in NATO üyeliği konusunda da mesajlar verdi

Son dakika: MHP lideri Bahçeli: Türkiye, Fransa'ya benzemez; herkes aklını başına alsın
HABERTURK.COM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki gösteren Bahçeli, "Kurban Bayramı'nın birinci günü Stockholm'de bir cami önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılması insanlık değerlerine ihanettir. Bu namertlik ve soysuzluktur" dedi. İsveç'in NATO üyeliği konusuna da değinen MHP lideri "Alçak eylem kuşku vericidir. Barbarlığın özgürlüğü olamaz" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Butik siyasetçi ve düşünce insanlarına bizim ihtiyacımız yoktur. Güzel söylenmiş yalanlara kanacak yoktur. İftira ve ithamlara ikna olacak kimse yoktur. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedefleri çerçevesinde yenilenmeye, tazelenmeye stratejik ihtiyaç olduğu açıktır. Siyasi Partiler Kanunu'nun 4'üncü maddesi amir hükümdür" dedi.

AYM VE SİYASİ PARTİLERE MESAJ

Bahçeli sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk siyasetinde faal halde bulunan her partinin birinci kaynağı Türk milletidir. Demem odur ki her parti Türkiye partisi olma mecburiyetindedir. Suç ve suçluyu övmek hukukun konusudur. Milletin hak ve çıkarlarını gözetmeyen, devletin hükümdarlığını savunmayan, terör örgütlerinin kullanıma girmekten gocunmayan partilere demokraside yer olmamalıdır. Mehmetlerimize kurşun sıkanları aklamak suçtur, bebek katili övmek suçtur. Bu suça montaj demek katmerli suçtur. AYM zilletin arka bahçesi değildir. Adalet suçluyu aklama gayesi güderse orada adalet batmıştır demektir. Devlet giderse vatan gitmiş olacaktır."

MHP lideri, "AYM, PKK terör örgütünü aklama makamı değildir. Aynı husus siyasi partiler için de geçerlidir. Her şeyin başı insandır. Mesele ne kadar oy aldığımız meselesi değildir; mesele vatandır, millettir, istiklal ve istikbaldir" ifadelerini kullandı.

DÜNYADAKİ GERİLİM VE GÖÇ SORUNU

Rusya-Ukrayna ve Fransa'daki gelişmeleri değerlendiren MHP lideri, "Bölgemizde yaşanacak her kaos kilitli badirelerin kapısını açacaktır. Fransa dipsiz tartışmalara gömülmüş, sokaklar karışmıştır. Fransa sömürge geçmişiyle yüzleşmelidir. Uluslararası hukuk ayaklar altındayken insani değerler yok sayılmaktadır" dedi.

Göç sorununa değinen Bahçeli, "Göç elbette siyasetin konusu olmalıdır. Bu konudan siyasi rant devşirmek isteyenlerin iyi niyetli olmadıkları oradadır. Düzensiz göçün istila olduğunu vurguluyoruz. Anadolu'da demografik geleceğimiz düşünmek, tetikte olmak durumundayız" diye konuştu. Bahçeli, "Türkiye bu yükün altından kalkacaktır. Türkiye'de mülteci veya göçmen değil sığınmacılar vardır. Düzensiz göç ile tavizsiz mücadele devam etmektedir" dedi.

Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi tahrik ve taciz kıskacına alıp fırsat kollayanlara müsamaha gösterilmemelidir. Türkiye, Fransa'ya benzemez, herkes aklını başına alsın. Göç konusu insanlık sorunudur. Göçe neden olan şiddetin önlenmesiyle kontrolsüz insan akının durması mümkündür" diye konuştu.

İsveç'in NATO üyeliği konusunda "Hükümetin alacağı kararın yanında olacağız. MHP, İsveç'in NATO'ya girişine sıcak bakmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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