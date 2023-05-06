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Haberler Gündem Politika Son dakika: Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi başlıyor
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Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi başlıyor

Millet İttifakı'nın Maltepe Etkinlik Alanı'nda düzenlediği miting için vatandaşlar alana gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile diğer partilerin liderleri ve İstanbul ile Ankara büyükşehir belediye başkanları da katılıyor

Son dakika: Millet İttifakı'nın büyük İstanbul mitingi başlıyor
HABERTURK.COM / DHA

Maltepe'de düzenlenecek Millet İttifakı mitingi için alanda toplanmalar başladı. Liderler saat 17.30'da miting alanında konuşmalarına başlayacak.

Millet İttifakı liderleri; Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katılacak.

Maltepe Orhangazi Şehir Parkı'nda saat 17.30'da başlayacak miting için giriş noktalarında güvenlik önlemleri alındı. Mitinge gelenler, polisin güvenlik noktalarındaki kontrollerin ardından içeriye giriyor.

Mitingde ekonomi kurmaylarının da tanıtılması bekleniyor.

BAZI YOLLAR KAPATILDI

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe Etkinlik Alanında düzenlenecek olan İstanbul mitingi için alana çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Kapanan yollardaki sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

Mitingden saatler öncesinde alana çıkan yollar polis ekipleri tarafında trafiğe kapatılarak önlem alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada miting kapsamında Maltepe Kartal sahil yolu, Küçükyalı Evlendirme Dairesi önü ile Kartal Çanakkale kavşağı arasında kalan kısım ve bu caddeye çıkan tüm sokakların trafiğe kapatıldığı bildirildi. Öte yandan Sahil yolunu kullanmak isteyen vatandaşlar polis ekipleri tarafından alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

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