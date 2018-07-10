İngiliz anne ve bebek ürünleri perakendecisi Mothercare gelecek yılın haziran ayına kadar 60 mağazasını kapatma kararı aldı. Kapatmalardan 900 çalışanın etkileneceği belirtiliyor.

Öte yandan, konkordato ilan eden Children's World markası altındaki 22 mağazadan 13 tanesi de Mothercare'e geçiyor.

1961 yılında kurulan Mothercare tarafından yapılan açıklamada kapatmaların, şirket borçlarının gönüllülük esasına göre yeniden yapılandırma yöntemiyle ele alınacağı ve böylelikle zarar eden mağazalara kilit vurulacağı belirtildi.

TÜRKİYE'DE DE 10 ŞEHİRDE 31 MAĞAZASI VAR

Mothercare geçici tepe yöneticisi Clive Whiley, "Son 3 aydaki yoğun çabayla Mothercare'i hem Britanya içerisinde hem de uluslararası bayiliklerde daha güçlü ve verimli bir yapıyla amaca yönelik olarak yapılandırdık." dedi.

Türkiye'de de 10 şehirde 31 mağaza ile faaliyet gösteren Mothercare'deki sorunların Toys R Us'ın çöküşünden sonraki dalgada gelmesi dikkat çekiyor.

Hatırlanacağı üzere Toys R Us, tüm dünyadaki mağazalarında kepenk indirmeden önce Britanya'da beyaz bayrak çekmişti. İngiltere'de geçtiğimiz dönemde East, Maplin, Chimichanga, Jamie's Italian ve Prezzo gibi çeşitli sektörlerdeki perakendeciler de küçülme kararı alarak mağaza kapatmaya başlamıştı.

2017 sonlarında Londra Borsası'nda 80 sterlinin üzerinde işlem gören Mothercare hisseleri son dönemde 30 sterlinin altına dek inmişti

Mothercare CEO'su Mark Newton, çok zor bir dönem sonrasında yeniden finansman sürecini tamamladıklarını ve 4 yıl önce başlattıkları Mothercare marka dönüşümünde sona geldiklerini açıkladı. Şirket, mevcut hissedarlarına yeni hisse senedi ihracıyla 32.5 milyon sterlin kaynak toplamayı amaçlıyor.