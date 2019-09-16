Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Selman, Saudi Aramco'ya ait 2 tesise silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) düzenlenen saldırı nedeniyle petrol üretiminin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Suudi Bakan, Saudi Aramco'ya ait Bıkayk ve Hırays petrol tesislerinde üretimin geçici olarak durdurulduğunu, üretim kaybının stoklardan karşılanacağını kaydetti.

PETROL FİYATLARINI DA VURDU

Saldırı haberleri, petrol fiyatlarının bir anda fırlamasına yol açtı. Brent petrol, geçen haftayı 60 dolar düzeyinde kapatmıştı. Saldırılar sonrası Brent petrol, piyasaların açılmasıyla 70 doların üzerine çıktı. Daha sonra bir miktar gevşedi ve halen 66.5 dolar düzeyinde seyrediyor. Dolar kuru da arttı. Dolar da sabah saatlerinde 5 TL 73 kuruşu gördü.

AKARYAKITTA ZAM VAR MI?

Bu gelişme üzerine milyonlarca araç sahibi, şu soruyu soruyor: “Benzin ve motorine zam gelir mi?”

HABERTÜRK, bu soruyu petrol sektörü uzmanlarına yöneltti.

Uzmanlara göre, bu düzeyler korunursa 20 kuruş ve üzeri fiyat artışları gündeme gelebilir. Ancak, zam tutarını azaltacak ya da bu olasılığı ortadan kaldıracak bazı koşullar da söz konusu olabilir.

Uzmanlar, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarının Akdeniz piyasasındaki hareketlere göre belirlendiğini belirterek, “Akdeniz piyasası, Suudi Arabistan’da yaşanan gelişmelerden şu ya da bu şekilde etkilenecektir. Gerilimin etkisiyle ürün (motorin ve benzin) fiyatı da bir miktar artabilir. Brent petrol, ürün ve kurda bu akşam kapanış değerleri önemli” dedi.

Uzmanlar, zam ihtiyacı olup olmadığının bu verilerin ışığında hesaplanacağını belirterek, “Yarın sabah saatlerinde hesaplamalar yapılır ve rakamlar ortaya konulur” diye konuştu.

Son dönemde akaryakıt zamlarının pazartesiyi salı gününe bağlayan gece yarısı yapıldığını anımsatan uzmanlar, “Yarın zam ihtiyacı ortaya çıksa bile geçen hafta olduğu gibi hafta içinde Brent, dolar kuru düşebilir. Zam ihtiyacı azalabilir, belki de bu olasılık ortadan kalkabilir” dedi.