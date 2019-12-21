Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Brent petrol, uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı ve dolar kuru artışa geçti. Bu durum iç piyasada motorin, benzin ve LPG’de zammı tetikledi. Dün sabah saatlerinde motorinde 32, benzinde 19 ve LPG’de 6-7 kuruş düzeyinde zam ihtiyacı bulunuyordu. Akşam kapanışta veriler değişti. Benzinde, 19 kuruş olan zam ihtiyacı 16 kuruşa geriledi.

POMPAYA NE KADARI YANSITILACAK?

Peki, motorinde bu tutarda yüksek bir zam yapılacak mı? Petrol sektörü, hükümetin 17 Ağustos 2018’den bu yana bir uygulaması bulunduğuna işaret ederek, “Aradan geçen sürede, TÜPRAŞ çıkışlı (vergiler ve TÜPRAŞ payı dahil) motorinin litre fiyatının 5 TL 60-61 kuruşu, benzinin de 6 TL 23 kuruşu geçmesine izin verilmedi” dedi.

Kaynaklar, bugün TÜPRAŞ çıkışlı motorinin fiyatının 5 TL 54 kuruş olduğunu belirterek, “Bu uygulamanın devam etmesi halinde motorinde 6-7 kuruş zam pompaya yansıtılacaktır. Kalan 25-26 kuruşu da devlet eşel mobil sistemi gereğince ÖTV gelirlerinden karşılayacaktır” diye konuştu.

TÜPRAŞ çıkışlı benzinin litre fiyatının 5 TL 98 kuruş olduğunu anlatan kaynaklar, “Halen, benzinde söz konusu tavan için 25 kuruşluk pay bulunuyor. Benzinde, öngörülen artış 16 kuruş olduğu için bu tutarın tümünün pompa fiyatlarına yansıtılabileceğini düşünüyoruz” diye konuştu. LPG’de de 6-7 kuruşluk bir zam söz konusu olabilir.