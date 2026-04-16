Motorine indirim geldi, tabela değişti! 16 Nisan 2026 güncel benzin ve motorin fiyatları
Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanma sürücüler için takibi zor bir tablo ortaya koyarken, motorin cephesinde bu kez indirim haberi geldi. Çarşamba günü yapılan 3,33 TL'lik zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında yeniden düşüşe gidildi. Brent petrol fiyatlarındaki oynaklığın pompa fiyatlarına hızlı yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. İşte "6 Nisan 2026 Cuma indirim sonrası benzin ve motorin ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı...
Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve enerji piyasalarını etkileyen çatışmanın sona ermesi için yeniden görüşmelerin başlayabileceğine dair sinyallerle yatay bir seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı 95 doların altında dengelendi. Döviz kurları, petrol fiyatlarındaki değişim ve vergi düzenlemelerindeki gelişmeler ise bu kez yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!
Motorin litre fiyatına 16 Nisan 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere 4,01 TL'lik indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.
İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 62.70 TL
Motorin litre fiyatı: 71.59 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
ANKARA BENZİN FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.67 TL
Motorin litre fiyatı: 72.71 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İZMİR BENZİN FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 63.94 TL
Motorin litre fiyatı: 72.99 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
EŞEL MOBİL SİSTEMİ UYGULANIYOR
Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.