        Haberler Bilgi Ekonomi SON DAKİKA: Motorine indirim geldi, tabela değişti! 16 Nisan 2026 indirim sonrası benzin ve motorin ne kadar oldu?

        Akaryakıt fiyatlarında son günlerde yaşanan sert dalgalanma sürücüler için takibi zor bir tablo ortaya koyarken, motorin cephesinde bu kez indirim haberi geldi. Çarşamba günü yapılan 3,33 TL'lik zammın ardından gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorin fiyatlarında yeniden düşüşe gidildi. Brent petrol fiyatlarındaki oynaklığın pompa fiyatlarına hızlı yansıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. İşte "6 Nisan 2026 Cuma indirim sonrası benzin ve motorin ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı...

        Giriş: 16 Nisan 2026 - 09:55 Güncelleme:
        Brent petrol piyasasında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam ederken, motorin kullanıcılarını sevindiren yeni bir indirim kararı alındı. Hafta içinde önce 4,35 TL’lik indirim, ardından 3,33 TL’lik zam yapılmasının ardından fiyatlar bu kez aşağı yönlü güncellendi. Gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte büyükşehirlerde pompa fiyatları yeniden değişirken, İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel akaryakıt fiyatları merak konusu oldu. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

        Petrol fiyatları, ABD ile İran arasında ateşkesin uzatılabileceği ve enerji piyasalarını etkileyen çatışmanın sona ermesi için yeniden görüşmelerin başlayabileceğine dair sinyallerle yatay bir seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı 95 doların altında dengelendi. Döviz kurları, petrol fiyatlarındaki değişim ve vergi düzenlemelerindeki gelişmeler ise bu kez yurt içinde akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı.

        MOTORİNE İNDİRİM GELDİ!

        Motorin litre fiyatına 16 Nisan 00:00'dan itibaren geçerli olmak üzere 4,01 TL'lik indirim yapıldı. İndirim pompa fiyatlarına yansıdı.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 62.70 TL

        Motorin litre fiyatı: 71.59 TL

        LPG litre fiyatı: 34.99 TL

        ANKARA BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.67 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.71 TL

        LPG litre fiyatı: 34.87 TL

        İZMİR BENZİN FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 63.94 TL

        Motorin litre fiyatı: 72.99 TL

        LPG litre fiyatı: 34.79 TL

        EŞEL MOBİL SİSTEMİ UYGULANIYOR

        Eşel mobil sistemine geçiş kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Uluslararası petrol fiyatları veya döviz kurlarına bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına gelecek artışta ÖTV tutarları, artışın yüzde 75'i kadar indirilerek uygulanıyor.

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüşüyor
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 9 ölü, 13 yaralı!
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        Altın fiyatları yükselişte
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Mevsimlik işçinin izin hakkı var mı?
        7 gollü maçta Bayern Münih yarı finalde!
        Arda Güler tarihe geçti!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        'Altın adam' yakalandı
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
