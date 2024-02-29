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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Son dakika: Motorine indirim geliyor! 29 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatı - Merak Edilenler Haberleri

        Araç sahipleri dikkat: Motorine bir indirim daha! 29 Şubat 2024 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim daha geliyor. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmadan etkilenen motorine indirim geliyor. Üst üste yapılan indirimler sonrasında güncel motorin ve benzin fiyatı araştırmaları hız kazandı. İşte, 29 Şubat 2024 akaryakıt fiyatları ile benzin fiyatları ve motorin fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 14:51 Güncelleme: 29.02.2024 - 14:51
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        Son zamanlarda indirim haberleriyle gündeme gelen akaryakıt fiyatlarındaki son durum araştırılıyor. Bu konuda araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme daha yaşandı. Motorine bu gece yarısından itibaren bir indirim daha bekleniyor. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte, 29 Şubat 2024 benzin ve motorin litre satış fiyatı...

        2

        MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR!

        Motorin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 1 lira 35 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Yeni fiyatların 1 Mart Cuma günü itibarıyla pompaya yansıyacağı tahmin ediliyor.

        3

        SON OLARAK BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM YAPILDI!

        Benzin ve motorin fiyatında 22 Şubat Perşembe yani bugünden itibaren geçerli olmak üzere indirime gidildi. Buna göre benzinin litre fiyatı 76 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 1 lira 10 kuruş düştü. İndirimli fiyatlar bugün itibarıyla pompa fiyatına yansıdı.

        Ankara, İzmir ve İstanbul'da akaryakıt satış fiyatları şu şekilde;

        4

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 40,37 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 41,93 TL

        5

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 40,46 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 42 TL

        6

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 41,16 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 42,76 TL

        7

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT SATIŞ FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir benzin litre fiyatı: 41,36 TL

        İzmir motorin litre fiyatı: 42,96 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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