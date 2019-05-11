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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Galatasaray siyaset üstüdür

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanacak Çaykur Rizespor maçı öncesinde konuştu. Cengiz, "Galatasaray'ın kürsüsü ağır bir kürsüdür. Galatasaray siyaset üstü bir kulüptür" ifadelerini kullandı

Mustafa Cengiz

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz zorlu mücadele öncesinde konuşuyor.

Başkan Cengiz'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"EKREM İMAMOĞLU DA BİNALİ YILDIRIM DA BİZİMDİR. BİZİM SİYASETİMİZ GALATASARAY'DIR"

"Ekrem İmamoğlu da, Binali Yıldırım da bizimdir. Bizim siyasetimiz Galatasaray'dır, tarikatımız Galatasaray'dır. Bu bağlamda İzmir Marşı da, Mehter de bizim. Biz Türkiye'yiz. Türkiye'nin sportif çimentosuyuz. Kişisel olarak herkes farklı siyasi görüşlerde olabilir. Biz buna saygı duyarız ama hiçbiri Galatasaray'ın resmi kürsülerinde ifade edilmemelidir"

"KÜRSÜDEN EDİLEN SÖZLER GALATASARAY'I BAĞLAMAZ"

"Galatasaray fikri hür, vicdani hür bir camiadır. Kişisel olarak her türlü düşünceye sahip çıkarız. Ancak kürsüden edilen sözler Galatasaray'ı bağlamaz. Asla Galatasaray'ın duruşunu, yürüyüşünü bağlamaz. Galatasaray bir bağlamda siyaset üstüdür. Lütfen istirham ediyorum, Galatasaray'ı siyasetin çıkmaz labirentlerine kimse sokmasın. Bütün insanları temsil ediyoruz. 

Herkese saygı duyuyorum ancak Galatasaray kürsüsü çok ağır bir kürsüdür. Benim üyelerden ricam konuşurken çok dikkatli olmaları. Toplumu ve Galatasaray'ı ayrıştırıcı ve birbirine düşürücü kelimelerden kaçınmaları..."

YAPTIRIM OLACAK MI SORUSUNA YANIT

Mustafa Cengiz, kürsüden yapılan konuşmalara herhangi bir yaptırımın olup olmayacağı sorusunu ise "Benim söyleyeceklerim bu kadar" ifadeleriyle yanıtladı.

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