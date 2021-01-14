Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunuyor.

Cengiz'in sözlerinden satır başları:

Sosyal medyada görünce üzüldüğüm haksız suçlamalar var. Bana göre haksız, herkese saygı duyarım. Ocak 22'de 3 yılı dolduracağız. Geçmişi bilmeyen geleceği yönetemez. Biz göreve geldiğimizde 157 milyon euro'ya yakın borç vardı. 147 milyon olarak UEFA'ya bildirmiştik. Transfer yasağı vardı. 25'inde devir teslim aldık. 3 iş günü içerisinde 32 milyon TL ödememiz gerekiyordu. Bunları hallettik. Baskette de yasak vardı. Onları da hallettik. Başımızda UEFA vardı. Bunları hafife alıyorlar. Bize 4 ay izin verin dedik. Orada sözünü yerine getirenlere ve güvenilirliğe bakarlar. Avrupa'da güven önemlidir, beyan esastır. Bize izin verdiler. 4 ay sonunda 67 sayfa rapor verdik. Karşımızda oturanlar minimumu 70 yaşında. Bunlara anlattık. Tarihinde ilk defa bir kulüple 2. defa uzlaşma anlaşması yaptılar. Milan ve PSG bizim yolu izlediler. Biz UEFA'da avukatsız savunma yaptık. Bize yardımcı oldu arkadaşlarımız. CAS'ta davayı kazandık. 4 ay sürdü.

Eğrisi doğrusuna geldi. Üst üste 2 yıl şampiyon olduk. Hem 6 milyon euro cezamızı ödedik. 10 yıldır ilk defa kara geçtik. Kayyum tehlikesini atlattık. Ben bugün varım, yarın yokum. Bütün arkadaşlarımı bıktırdılar. Kuruş beklemeden çalışan yöneticilerimiz bıktı. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi görmedim. Hepsi bıkmış durumda. Kara delik gibi emiyorlar. Direniyorum, hastalığa direndiğim gibi. 10 lezyon daha çıkmış. Bundan şikayet de etmiyorum. Tükenene kadar mücadele edeceğim.

Benden sonra gelecek yönetimlere de ışık veriyorum. Siz yarın buraya başkan, yönetim bulamazsınız. Bu insanlara bunu yaparsanız... Her zaman şampiyon olmayabilirsiniz. Biz şanslıyız, 3 yılda 2 şampiyonluk. Durum bu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ

Tabii ki kazanmak hedefiyle çıkıyoruz. Önemli bir derbi. Gerek teknik direktörümüz, gerek oyuncularımız ölümüne oynayacak. Son maçlarda top çizgiyi geçmedi. Birçok iç ve dış faktör de var. Doğrudan hakemleri de suçlamak istemiyorum. Alanya maçı, Kasımpaşa maçı, Kayseri maçı... Tek şutla gol yedik. Konya'yla maç yaptık, tek kale oynadık, orta sahadan şut çekti, gol oldu. Bundan sonra futbolda her şeyin olacağına inanırım.

Bence ligin en değerli kadrosuna sahibiz. Bizim aktifimizdeki her futbolcu çok değerli. Özellikle gençlerin mücadelesi beni çok mutlu ediyor. Sağolsun hocamız monte ediyor onları. Kerem değil de ben kaçırsaydım keşke penaltıyı. Aynısını az önce hocamız söyledi. O kaçırmasaydı bende kaçırsaydım keşke. Bütün oyuncularımıza güveniyorum. Muslera da dönecek yakında aramıza. Pazar günü ölümüne oynayacağız. Hak eden kazansın istiyorum, tabii Galatasaray hak etsin istiyorum.

TRANSFER

Taraftar olarak bakarsam becereksiz bir yönetimiz. Vasat diyorlar, o ne demekse... 3 yılda 47 oyuncu almışız. 40 milyon euro bonservis ödemişiz. Başka kulüpler ölseniz vermez bunları. TFF'de de veremediler, sıkıştırdım. Limitler var ya... Ben söylüyorum. İmza ücretleri, bakın... 62.8 milyon euro'luk oyuncu satmışız. 18 kardayız. Bu beceriksiz haldeyiz. 18 tane aldı bir kulüp, 13 görünüyor. Romanya'ya da gitti biliyorsunuz. Bizde yalan var mı yok, Bizans var mı yok, arkadan gelip 2 puan almak var mı yok... Bizim taraftarımızı sorgulayıcı. Bizim dışımızda hiçbir kulüp bu rakamları gösteremez. Benim 3 yıla daha ihtiyacım var. Korkmayın aday değilim. Yapılandırmayı sormadınız. Hepsi birbirine bağlı. Ben geldim, 380 milyon TL yapılandırma yaptım. Euroları TL'ye çevirdim. Sonra döndük. Spor bakanımız söyledi. 5 yıl yapılandırma yaptık. 10+4'tü, 7+2'ye döndü. Ben senin için yapıyorum. 9 yıl buraya kazık mı çaktım. Bugün varım, yarın var mıyım bilmiyorum. Acındırmak için söylemiyorum. Twitter'da hashtag mi ne açmışlar... Bana diyorlar, 200-300 dolar ver sen de yaparsın. Diyorlar ki ya transfer ya istifa... Benim futbolcularım Türkiye'nin en değerli oyuncuları. Ben 10'da mecburen uyudum dün. Tedavi görüyorum çünkü. Hocayı atıyormuşuz, Ultraslan'ı yönetiyormuşum. Ya transfer ya istifa diyor bana Ultraslan. Sonra diyorlar ki İrfan Can için görüşme yapmayın. Ben görüştüm. Göksel Bey de dürüst insan. Ne görüştümse açıklamış. Görüşemezsiniz dediler, sonra ben görüştüm. Ben onlara bunu yaptırsam niye görüşeyim Gümüşdağ ile? Benim ne fiyat verdiğimi bilirsiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi bizde. Toplam istedikleri 38 milyon euro.

Dün TFF'de bir soru sordum. Oradan haberler kaçıyor. Bazılarına kaçıyor. Limitler açıklanmış, diyorlar ki harcasana. O bizim toplam limitimiz. Bonservisler, maaşlar... TFF'ye verin dedim 21 kulübün rakamlarını. 2 kulüp artıda. Biz ve Trabzonspor. Açıklayın dedim. 9.8 milyon TL limitim var benim. Bunu artırın dedim, kur yenilemesi yaptılar. Niye yaptınız dedim, bankalar öyle istedi. Hashtag açacaksanız, TT yapacaksanız deyin ki; harcamaları günlük kurdan değil 8'den yapın. O zaman 26'ya çıkıyor bizim limitimiz. Benim durumum bu. Artı gelir elde etmezsem, biz buna çalışıyoruz. İstesem yazarım çekleri mayıs sonrasına. Hepsini alırım. İrfan Can'ı da. Sonra da hadi eyvallah derim çıkıp giderim. Beni gebertseniz bunu yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. İstedikleri kadar bana beceriksiz desinler. Bunu benden beklemeyin. Hocamızla da konuştum. Oldu oldu, olmadı bu kadroyla da yine şampiyon oluruz dedi. Hocamızın dediği isimlerle ilgili çalışmalar devam ediyor.

FATİH TERİM'LE GÖRÜŞME

1 haftadır görüşemiyoruz. Biz devamlı görüşemiyoruz. Sordum hocam niye yalnız hissediyorum diyorsunuz. Sinirlendim diyor. Yalnız hissetmesi bizimle ilgili değil, belki bizimle de ilgilidir. Saha kenarında çıldırıyor, bu yaşta yağmuru yiyor, karı yiyor. Bu sırf parayla olacak iş değil. Hocama hak verdik açıkçası. Bazen hayır diyoruz. İki medeni insan gibi konuşuyoruz. Yönetici arkadaşlarımız da oluyor. Hoca konuşulabilir, anlaşılabilir bir insan. 1 saat oturduk konuştuk. Biz kavgalıydık barıştık gibi bir durum da yok. Ben bunu medya önünde tartışmam. Hocam söyler zaten, ben de söylerim. İkimiz de aynı karaktere sahibiz. Lafımı esirgemem ben. Hocamdan çekinmem, hocam da benden çekinmez. Ama bunu medya üzerinden yapmam. Hocamın kast ettiği şeyler çok başka. Kavga için çekirdek aldıysalar bunu Netflix izlerken yesinler.

Hocam değerli bir isim, değerli bir marka. Topçular havaya girdi. İrfan Can da Visca da Onyekuru da Muhammed de hepsi değerli futbolcular tabii. Herkes İrfan Can oldu. Çok değerli futbolcular tabii. Göksel'in istediği 13-14 milyondan çok daha değerli futbolcular. Ama yoksa ne yapacaksın? Taraftarımız beklesin biraz. Nakit kaynak yaratmadan uzun borçlanma yapmayız biz. Asıl tehlikeli olan bu olur.

Benim ömrüm Galatasaray'la geçti. Komadayken bile Galatasaray'ı düşündüm. Bu bir hastalık. Rakibiniz transfer yapınca sizi yenmiş sayılıyor. Transferde galipseniz şampiyonluktan daha değerli hale getirildi. Santrfor alamadığımız dönemde en çok golü biz attık, stoper alamadık en az golü biz yedik. Taylan çıktı ortaya. Şapkadan tavşan çıktı. Taraftar kendini kırılgan hissetmesin. Rakip takımın başkanı cebinden ödüyor. Bin taraftarın vereceği 1'er lira, benim cebimden vereceğim bin liradan daha önemlidir. Galatasaray ne oligark takımıdır, ne de şirket takımıdır. Hiç transfer yapamayabiliriz, istifa en kolay yol. İstifa kadar bana iyilik olmaz. Aradan bir müddet geçince buraya kayyum atanınca ben buna dayanamam. Çok uğraştım seçim için. İtiraz ettim. Partilere nasıl veriyorsunuz dedim. Anayasa gereği vermek zorundayız dediler. Size verirsek, esnafa, baroya, Fenerbahçe'ye, herkese vermek zorundayız dediler. Bilerek yaptı diyorlar. Ben niye girmeyeyim seçime? Ben enayi miyim? 2525 kişi bana oy vermiş. Namustur o, ben ona ihanet etmem. Bana yine ol derler, ben girer miyim, onu hiç bilmiyorum.

Çok değerli bir Galatasaraylı var. Destek olma durumu var. Onu açıklayacağım. Limiti aşanlar oldu. Ne oldu? Yüzde 26 aşarsam 3 puan silme, transfer yasağı var... Yüzde 25 aşarım. Aşanlar oldu. TFF'ye soruyorum devamlı. Ses yok, görüntü var.

Bir daha aday olmayı düşünmüyorum. Bilmiyorum. Ben hasta bir Galatasaray taraftarıyım. Evde maç izleyemiyorum. Deşarj oluyorum. 15 günde bir locada izliyorum. Senelerdir locam var. Orada Fenerbahçeli de olur Beşiktaşlı da olur. Gırgır şamata olur. Ben bu zevkten mahrum kaldım. Gol atıyoruz, sfenks gibi oturuyorum. Milletin karakterini görmek istiyorsanız, başkan olun yanındaki başkanın ne mal olduğunu anlarsınız. Göbek atan başkanlar gördüm. İyi bir aday görürsem, onun lehine çekilirim. Ama iyi aday görmezsem, çok özür dilerim adaylardan, aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum, bir taraftar olarak mazoşist karakterimle olabilirim. Doktorlara ve aileme bakarsak... Filmin acıklı kısmına geçmeyelim.

Hocama bunun için teşekkür ettim. Gençler oynadıkça, hata da yapabilirler, taraftarlara söylüyorum onları ezmeyin. Çocukları idam ediyorlar, yapmayın. Ben anlamam sosyal medyadan. İki tarafı keskin kılıç. Tweet atan yöneticilerden rahatsızım. O zamanki iletişim müdürü açtı bana hesap. Şampiyon olunca atıyorum ancak. Gençler oyuna girince biz çok mutlu oluyoruz. Yabancı düşmanı değiliz. Hocama dedim sen 14 yaptın yetmedi, 16 oldu.

Oğulcan... Son maddeyi de okudum, ilk maddeyi de. İş alan da oldum, işveren de oldum. Sözleşme var. Patronunuz tek taraflı uzatıyor. Siz de daha iyi iş buldunuz. Kararda da ayartan kulüp olmadığımız söyleniyor. Siz de diyorsunuz ki sen tek taraflı uzatamazsın. Ben de tek taraflı feshediyorum. Köle değil futbolcu. FIFA da açıkça diyor; oyuncunun olurunu almadan imzalayamazsın. UÇK sadece bana değil, diğer kulüpler de rahatsız. 40-50 tane UÇK kayıtlı avukat var. Ne oluyoruz ya? Tarihte yok böyle bir ceza. Kayseri Erciyes'e ödenen para. 6 maç da oynamadığı maçmış. Böyle bir karar mı olur?

FALCAO

60 bin kişi geldi stada. Falcao tümüyle taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanıyor muyuz, hayır. Falcao'ya dedim ki gündüz görsen İstanbul kilitlendi. İstanbul tarihinin en büyük toplantısı. Falcao bizim topçumuz. Sakatlıktan kurtulamadı. Bize geldiğinde sakat değildi. Kendini kanıtlamak için ilk maçlarda çok yüklendi. 8 milyon euro teklif ettiler, kabul etmedi. Ben gol anonsunda adımın söylenmesinin ardından sessizlik olmasından rahatsızım dedi. Üst üste oynayınca sakatlandı. Şimdi İspanya'ya gitti tedavi olmak için. Karakterli bir futbolcu, hepsi öyle. Falcao düzelecek ve gelecek. Derse ki ben kulüp buldum, şuraya gitmek istiyorum diye... Güney Amerika'dan ve Araplardan var, o kabul etmiyor. Gitmek isterse kulübün menfaatlerine uyarsa olur.

Bize şu anda gıdıklamalar var, resmi teklif yok. Gıdıklamalar henüz güldürmedi. Resmi teklif bekliyoruz.

Fatih Terim'in mukavelesi mayısta bitmiyor. Biz 2+3 yaptık. Opsiyon devam ediyor. Taraftlar ihtar edene kadar yürür. Mukaveleyi beraber yaptık. Otomatik bitmiyor. Bizden sonra gelen olursa ihtar olursa biter. Adrenalinle söyledi. Ben burada 33 sene kalayım, korkmayın kalmayacağım, ben hocamla devam ederim.

Taraftarımıza şunu söyleyeyim; çok büyük uğraş içerisindeyiz. Hashtag açarken amatöre verilen destek için açın, faizlerin düşük olması için açın, muhalefet partilerinin Bankalar Birliği'yle yapılan anlaşmaya karşı çıkmaması için yapın. Taraftarlarımıza bunu söylüyorum.