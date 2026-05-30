        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: "Narkokapan Van" operasyonunda 98 kişi tutuklandı...Toplam 664 suç kaydı!

        "Narkokapan Van" operasyonunda 98 kişi tutuklandı...Toplam 664 suç kaydı!

        Van merkezli 11 ilde sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 100 şüpheliden 98'i tutuklandı. "Narkokapan Van" operasyonunda tutuklanan şüphelilerin uyuşturucu, hırsızlık, yaralama ve tehdit başta olmak üzere toplam 664 suç kaydının bulunduğu belirlendi

        Giriş: 30 Mayıs 2026 - 11:37 Güncelleme:
        11 ilde operasyon: 98 tutuklama
        Van merkezli 11 ilde yapılan sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu operasyonunda tutuklanan 98 şüphelinin toplam 664 suç kaydının olduğu tespit edildi.

        Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokakların suçlulardan arındırılması, uyuşturucu temelli suçların önlenmesi ve gençlerin güvenliğinin sağlanması amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu 102 şüpheliyi belirleyen Van Emniyet Müdürlüğü, Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda 20 Mayıs'ta 11 ili kapsayan operasyon düzenledi.

        "Narkokapan Van" adı verilen operasyonda yer alan 850 personelden oluşan 176 ekip, bir helikopter, bir insansız hava aracı, 2 dron, 9 narkotik dedektör köpeği kullanarak 67 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7'si çocuk, biri kadın 100 şüpheliden 98'i "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

        Yapılan araştırmalar sonucu söz konusu zanlıların uyuşturucu başta olmak üzere farklı suçlardan toplam 664 kaydının bulunduğu belirlendi.

        Şüphelilerin "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak" suçundan 155, "hırsızlık" suçundan 111, "kasten yaralama" suçundan 88, "tehdit-hakaret" suçundan 57, "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçundan 37, "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan 35, "mala zarar verme" suçundan 31, "dolandırıcılık" suçundan 16, "yağma" suçundan 12, "kasten öldürme-kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 5, "cinsel saldırı" suçundan 3, "terör" suçundan 2 ve diğer suç türlerinden 112 olaya karıştığı tespit edildi.

        Van Emniyet Müdürü Murat Mutlu, operasyonun uyuşturucuyla mücadelenin yanı sıra sokak suçlarının ve kentteki şiddet olaylarının önlenmesi bakımından önemli olduğunu belirterek, gözaltına alınan şüphelilerin 664 suç kaydının bulunmasının da bunu ortaya koyduğunu ifade etti.

        Mutlu, kentin huzur ve güvenliğinin sağlanması için Van Emniyet Müdürlüğü olarak 7 gün 24 saat fedakarca görev yapan meslektaşlarına teşekkür etti.

