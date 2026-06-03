ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2026-MEB Akademi Giriş Sınavı'nın tarihine ilişkin değişikliği duyurdu.

ANKA'da yer alan habere göre Ersoy, açıklamasında, "12 Temmuz’da yapılması planlanan 2026-MEB AGS’nin AGS ve ÖABT oturumları, Ankara’da icra edilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sebebiyle 26 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecektir. Adaylarımızın bilgisine sunar, başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Böylece, 12 Temmuz'da yapılacak 2026-MEB AGS kapsamındaki AGS ve ÖABT oturumları iki hafta ertelenerek, 26 Temmuz Pazar gününe alındı.

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