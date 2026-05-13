Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Son dakika: Norovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Norovirüsten korunmak için neler yapılmalıdır?

        Son dakika: Norovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Norovirüsten korunmak için neler yapılmalıdır?

        Fransa'nın Bordeaux Limanı'na yanaşan bir kruvaziyer gemisinde, norovirüs şüphesi üzerine alarma geçildi. Gemide bulunan 1700'ü aşkın yolcu ve mürettebat karantinaya alınırken, 90 yaşındaki bir yolcunun yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sağlık önlemlerinin hızla devreye sokulduğunu ve gemideki tüm kişilerin gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Peki Norovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Norovirüsten korunmak için neler yapılmalıdır? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 15:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fransa’nın Bordeaux Limanı’nda bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi nedeniyle karantina uygulandı. 1700’den fazla yolcu ve mürettebat kontrol altına alınırken, 90 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti. Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için sağlık önlemlerini devreye aldı. Peki Norovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Norovirüsten korunmak için neler yapılmalıdır? Tüm ayrıntılar haberimizde.

        2

        NOROVİRÜS NEDİR?

        Norovirüs, mide ve bağırsakları etkileyen, son derece bulaşıcı bir virüstür. Halk arasında genellikle “mide gribi” olarak da bilinir. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda (okullar, hastaneler, kruvaziyer gemileri gibi) hızla yayılabilir.

        3

        NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?

        Norovirüs son derece bulaşıcıdır ve çok kolay yayılabilir. Başlıca bulaşma yolları şunlardır:

        Kirli ellerle temas: Virüs taşıyan bir kişinin dokunduğu yüzeylere temas edip ardından ağız, burun veya göze dokunmak

        Enfekte kişilerle yakın temas: Aynı ortamda bulunmak, tokalaşmak ya da ortak eşyaları kullanmak

        Kontamine gıdalar: İyi yıkanmamış sebze-meyve veya hijyenik olmayan koşullarda hazırlanmış yiyecekleri tüketmek

        Kirli su: Virüs bulaşmış içme suyu veya buz kullanımı

        Ortak alanlar: Kapı kolları, masa yüzeyleri, tuvaletler gibi sık temas edilen yerler

        Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda (okul, hastane, otel, gemi gibi) çok hızlı yayılma riski vardır.

        4

        NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

        Norovirüs enfeksiyonu genellikle ani başlar ve kısa sürede etkisini gösterir. En sık görülen belirtiler şunlardır:

        Bulantı

        Kusma

        İshal (sulu dışkılama)

        Karın ağrısı ve kramp

        Hafif ateş

        Halsizlik ve bitkinlik

        Sıvı kaybına bağlı ağız kuruluğu ve baş dönmesi

        Belirtiler genellikle 12–48 saat içinde ortaya çıkar ve çoğu kişide 1–3 gün içinde kendiliğinden düzelir. Ancak yaşlılar, çocuklar ve bağışıklığı zayıf kişilerde daha ağır seyredebilir.

        5

        NOROVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?

        Norovirüs çok kolay yayıldığı için korunmada en önemli nokta temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmektir. Başlıca korunma yöntemleri şunlardır:

        Ellerin sık sık yıkanması: Özellikle tuvalet sonrası ve yemek öncesi sabun ve suyla en az 20 saniye

        Gıda hijyenine dikkat edilmesi: Sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması

        Temiz su tüketimi: Güvenilir olmayan su ve buzdan kaçınılması

        Yüzeylerin dezenfekte edilmesi: Kapı kolları, masa ve ortak kullanım alanlarının düzenli temizlenmesi

        Hasta kişilerle teması azaltmak: Belirti gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmak

        Ortak eşya kullanımından kaçınmak: Havlu, çatal-kaşık gibi kişisel eşyaların paylaşılmaması

        Hastalık döneminde evde dinlenmek: Virüsün yayılmasını önlemek için kalabalık ortamlara çıkmamak

        En etkili korunma yöntemi el hijyeni ve yüzey temizliğidir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nazar, 7 yıl sonra kavuştuğu annesi ve kız kardeşiyle yaşayacağı Almanya'daki evinde görüntülendi

        Bursa'da, babası 33 yaşındaki Umut K. tarafından kaçırıldıktan sonra 7 yıl tutulduğu harabe evden polisin operasyonuyla kurtarılan ve velayeti DNA testiyle annesi olduğu kesinleşen Almanya vatandaşı 30 yaşındaki Rebecca S.'ye verilen 8 yaşındaki Nazar S., Mustafakemalpaşa Aile Mahkemesi'nin kararı i...
        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        Sevgilisini öldüren Simge'ye büyük ceza!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        IEA açıkladı: Petrol stoklarında rekor erime
        IEA açıkladı: Petrol stoklarında rekor erime
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        Doktora bıçak çekti, kafa attı!
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        G.Saray'dan kiralık giden isimle ne yaptı?
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Torreira'ya saldırıda yeni gelişme!
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        8.700 km hızla Ay'a çarpacak
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Sevgilisini takipten çıktı
        Sevgilisini takipten çıktı
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak
        Mavi Vatan Yasası için geri sayım: Bayramdan sonra Meclis’e sunulacak