Son dakika: Norovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Norovirüsten korunmak için neler yapılmalıdır?
Fransa'nın Bordeaux Limanı'na yanaşan bir kruvaziyer gemisinde, norovirüs şüphesi üzerine alarma geçildi. Gemide bulunan 1700'ü aşkın yolcu ve mürettebat karantinaya alınırken, 90 yaşındaki bir yolcunun yaşamını yitirdiği açıklandı. Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek amacıyla sağlık önlemlerinin hızla devreye sokulduğunu ve gemideki tüm kişilerin gözetim altında tutulduğunu bildirdi. Peki Norovirüs nedir, nasıl bulaşır, belirtileri nelerdir? Norovirüsten korunmak için neler yapılmalıdır? Tüm ayrıntılar haberimizde.
NOROVİRÜS NEDİR?
Norovirüs, mide ve bağırsakları etkileyen, son derece bulaşıcı bir virüstür. Halk arasında genellikle “mide gribi” olarak da bilinir. Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda (okullar, hastaneler, kruvaziyer gemileri gibi) hızla yayılabilir.
NOROVİRÜS NASIL BULAŞIR?
Norovirüs son derece bulaşıcıdır ve çok kolay yayılabilir. Başlıca bulaşma yolları şunlardır:
Kirli ellerle temas: Virüs taşıyan bir kişinin dokunduğu yüzeylere temas edip ardından ağız, burun veya göze dokunmak
Enfekte kişilerle yakın temas: Aynı ortamda bulunmak, tokalaşmak ya da ortak eşyaları kullanmak
Kontamine gıdalar: İyi yıkanmamış sebze-meyve veya hijyenik olmayan koşullarda hazırlanmış yiyecekleri tüketmek
Kirli su: Virüs bulaşmış içme suyu veya buz kullanımı
Ortak alanlar: Kapı kolları, masa yüzeyleri, tuvaletler gibi sık temas edilen yerler
Özellikle kapalı ve kalabalık ortamlarda (okul, hastane, otel, gemi gibi) çok hızlı yayılma riski vardır.
NOROVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?
Norovirüs enfeksiyonu genellikle ani başlar ve kısa sürede etkisini gösterir. En sık görülen belirtiler şunlardır:
Bulantı
Kusma
İshal (sulu dışkılama)
Karın ağrısı ve kramp
Hafif ateş
Halsizlik ve bitkinlik
Sıvı kaybına bağlı ağız kuruluğu ve baş dönmesi
Belirtiler genellikle 12–48 saat içinde ortaya çıkar ve çoğu kişide 1–3 gün içinde kendiliğinden düzelir. Ancak yaşlılar, çocuklar ve bağışıklığı zayıf kişilerde daha ağır seyredebilir.
NOROVİRÜSTEN KORUNMAK İÇİN NELER YAPILMALIDIR?
Norovirüs çok kolay yayıldığı için korunmada en önemli nokta temizlik ve hijyen kurallarına dikkat etmektir. Başlıca korunma yöntemleri şunlardır:
Ellerin sık sık yıkanması: Özellikle tuvalet sonrası ve yemek öncesi sabun ve suyla en az 20 saniye
Gıda hijyenine dikkat edilmesi: Sebze ve meyvelerin iyice yıkanması, çiğ ve pişmiş gıdaların ayrı tutulması
Temiz su tüketimi: Güvenilir olmayan su ve buzdan kaçınılması
Yüzeylerin dezenfekte edilmesi: Kapı kolları, masa ve ortak kullanım alanlarının düzenli temizlenmesi
Hasta kişilerle teması azaltmak: Belirti gösteren kişilerle yakın temastan kaçınmak
Ortak eşya kullanımından kaçınmak: Havlu, çatal-kaşık gibi kişisel eşyaların paylaşılmaması
Hastalık döneminde evde dinlenmek: Virüsün yayılmasını önlemek için kalabalık ortamlara çıkmamak
En etkili korunma yöntemi el hijyeni ve yüzey temizliğidir.