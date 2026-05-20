Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Öğretmen Fatma Nur Çelik'in katili Furkan Samet Bakalım 126 yıl ile hakim önünde | Son dakika haberleri

        Öğretmen katili 126 yıl ile hakim önünde

        İstanbul Çekmeköy'de, lise öğretmeni 44 yaşındaki Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren ve 6 kişiyi yaralayan tutuklu sanık 17 yaşındaki F.S.B., 126 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davada ikinci kez hakim karşısına çıktı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20 Mayıs 2026 - 10:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Öğretmen katili 126 yıl ile hakim önünde

        İstanbul'da, Çekmeköy'de eğitim veren Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci F.S.B. (17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

        FATMA ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

        Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık F.S.B.'nin, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

        2. KEZ HAKİM KARŞISINDA

        2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 24 Nisan'da görüldü.

        Sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık, tanıklar ve yaralanan 6 çocuğun dinlenmesi için ertelenen duruşma bugün 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

        AA'daki habere göre duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bazı öğretmenler ve Eğitim-İş Sendikası temsilcileri izleyici olarak yer aldı.

        Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, F.S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

        Bir müştekinin ve 2 tanığın dinlendiği duruşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-İş Sendikası'nın avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

        Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıkların beyanlarının alınmasından vazgeçilmesine karar verdi.

        Heyet, davaya katılma taleplerini doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

        Sanık F.S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

        Duruşma, 18 Haziran'a ertelendi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bartın'da evde çıkan yangın, köy konağı ve camiye sıçradı

        Bartın'da evde çıkan yangın, köy konağı ve camiye sıçradı

        #istanbul
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        MSB: Patriot gücü değişimi Haziran'da
        Malatya'da korkutan deprem!
        Malatya'da korkutan deprem!
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        NYT'den Ahmedinejad iddiası
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        "Türkiye, 24 yıl beklememeliydi!"
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Betül, 22 yaşındaydı... Kafa kafaya ölüm!
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        Sağanak yağmur uyarısı! Türkiye genelinde bekleniyor
        İstanbul'da dev final!
        İstanbul'da dev final!
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Konutta reel düşüş devam ediyor
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Udinese'den Zaniolo ve transfer açıklaması!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        Sürpriz şampiyonların sezonu!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        10 yıl önce kayboldu... En yakını gözaltında!
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Suç örgütüne iddianamede avukat Serdar Öktem cinayeti detayı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Neden bere taktığını açıkladı
        Samsung greve gidiyor
        Samsung greve gidiyor
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        En erken ve en geç evlenen iller belli oldu
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Evinde ölü bulundu, şüpheli denilerek soruşturma başlatıldı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        Ünlü oyuncu sahnede sakatlandı
        İşin aslı ortaya çıktı
        İşin aslı ortaya çıktı
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde
        Yasa dışı bahis operasyonunda yeni perde