İstanbul'da, Çekmeköy'de eğitim veren Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci F.S.B. (17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı.

FATMA ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren F.S.B. olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık F.S.B.'nin, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

2. KEZ HAKİM KARŞISINDA

2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmesi planlanan davanın ilk duruşması, salonun fiziki yetersizliği nedeniyle daha büyük olan 19. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda 24 Nisan'da görüldü.

Sanığın tutukluluk halinin devamına ve sanık, tanıklar ve yaralanan 6 çocuğun dinlenmesi için ertelenen duruşma bugün 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

AA'daki habere göre duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile bazı öğretmenler ve Eğitim-İş Sendikası temsilcileri izleyici olarak yer aldı.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, F.S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Bir müştekinin ve 2 tanığın dinlendiği duruşmada, Milli Eğitim Bakanlığı ve Eğitim-İş Sendikası'nın avukatları davaya katılma talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, duruşmaya gelmeyen tanıkların beyanlarının alınmasından vazgeçilmesine karar verdi.

Heyet, davaya katılma taleplerini doğrudan zarar görmedikleri gerekçesiyle reddetti.

Sanık F.S.B'nin tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti dosyanın esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için cumhuriyet savcısına gönderilmesine hükmetti.

Duruşma, 18 Haziran'a ertelendi.