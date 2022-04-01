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Otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanımı sona erdi

Son dakika haberi... Türkiye'de otoyol ve köprü geçişlerinde otomatik geçiş sistemi (OGS) kullanımı bu gece yarısı itibariyle sona erdi

Son dakika: OGS kullanımı sona erdi
OGS kullanımı sona erdi
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AA

Otoyol ve köprü geçişlerinde iki ayrı geçiş sistemi yerine tek geçiş sistemine geçilmesi kapsamında, son gün olarak 31 Mart belirlenmişti.

OGS cihazı olan araç sahiplerine, ilgili bankalar tarafından ücretsiz HGS etiketi veriliyor ve hesapları da HGS'ye dönüştürülüyor. OGS cihazının iptalinden önce yapılan ve varsa henüz tahsil edilmeyen geçiş ücreti, kapatılarak OGS hesabındaki bakiyeden tahsil ediliyor. İşlemden sonra OGS hesabında halen para bulunuyorsa ilgilinin banka hesabına/kredi kartlarına iade ediliyor.

OGS cihazları bu gece yarısı itibarıyla iptal edildi.

AA'nın haberine göre; geçen yıl gişelerde hızlı geçiş sisteminden (HGS) 563,1 milyon, OGS'den ise 71,6 milyon geçiş gerçekleşmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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