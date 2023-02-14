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Açıklama geldi! Okullar ne zaman, hangi gün açılacak?

Türkiye'de peş peşe yaşanan depremlerin etkileri tüm yurtta devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında eğitime bir süre ara verildiği Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer tarafından duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklaması ve Bakan Özer'in açıklamaları ile okulların açılacağı tarihe ilişkin merak edilenleri haberimizde paylaştık. İşte, deprem bölgesinde ve yurt genelinde okulların açılacağı tarih...

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  • SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil?

    Türkiye'de meydana gelen depremlerin etkisi sürüyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan okulların açılacağı tarih ve devam zorunluluğu hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman, hangi gün açılacak? İşte okulların açılacağı tarih hakkında merak edilen sorular ve yanıtları...
  • SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Binlerce üniversite öğrencimiz, akademisyenimiz, idari personelimiz deprem bölgesinde çalışmalarda aktif görev alıyor.

    Deprem bölgesinde tüm okullarda ikinci dönemde devam şartı aranmayacaktır. Deprem bölgesinde 1 Mart itibarıyla 10 ilimizde ki, buna Elazığ'ı ilave edeceğim şartları uygun okullarımızda eğitim, öğretime başlama imkanını veriyoruz." ifadelerini kullandı.
  • SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil?

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "10 ilde 1 Mart'a kadar eğitime ara verildi, 71 ilde eğitim 20 Şubat'ta başlıyor." açıklamalarında bulunmuştu. Bakan Özer "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.
  • SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil?

    "10 İLDE İKİNCİ DÖNEM DEVAM ZORUNLULUĞU ARAMIYORUZ"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şu anda bizim hasarımız diğer binalara göre çok az. 20 bin 868 binamızın 24'ü yıkıldı. Tüm okulların hasar tespit raporunu almadan eğitim öğretimi başlatmayacağız. Bu hafta içinde tüm okulların hasar tespitini yapacağız. 10 ildeki öğrencilerde ikinci dönem devam zorunluluğu aramıyoruz. Bunu daha önce açıklamıştık. 
  • SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil?

    "71 İLDE EĞİTİMİ 20 ŞUBAT'TA BAŞLATACAĞIMIZI AÇIKLAMIŞTIK"

    Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer "Türkiye'yi normalleştirmemiz için eğitimi normalleştirmemiz lazım. Ana itici güç eğitim. 71 ildeki eğitimi 20 Şubat'ta başlatacağımızı açıklamıştık. Depremden etkilenen illerimizde okulların 24 tanesi yıkıldı, 83 tanesinde ağır hasar var. Şubat ayının sonuna kadar tüm okullardaki hasar tespit çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
  • SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil?

    "YENİ ÖĞRETMENLER DE ATAYACAĞIZ"

    İhtiyaç olması durumunda yeni öğretmenler de atayacağız. Eğitim ve öğretimle ilgili neye ihtiyaç varsa atama yoluyla görevlendirme yoluyla çözeceğiz.
  • SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil?

    AİLESİNİ KAYBEDEN ÖĞRETMENLER

    O öğretmenlerimizin hepsini idari izinli sayıyoruz. Aynı zamanda psikososyal destekle ilgili de destekleri veriyoruz.
  • SON DAKİKA: OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? Yarıyıl tatili kaç gün, ne kadar uzadı? Bakan Özer açıkladı: Okullar ne zamana kadar tatil?

    SINAV TARİHLERİ

    Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız.

    Mümkün olduğu kadar çocuklarımızın bu travmayı atlatabilmeleri için koşullar oluşturuyoruz. Depremin ilk gününden itibaren bizden talimat almadan bölgede çalışan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Soba üreten meslek liselerinin fedakar cefakar öğretmenlerimize, arama kurtarmaya destek veren tüm öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyorum."

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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