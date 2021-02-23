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HaberlerGündem3. SayfaÖlüme atlamıştı! Son dakika: Adana'daki dehşetin detayları ortaya çıktı
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Ölüme atlayan kadın konuştu! Her satırı dehşet!

Adana’da ölmek için 3. kattan atladıktan sonra iki ayağı, kolu ve beli kırılan genç kadın yaşadığı şiddeti gözyaşları içinde anlattı. Kocasının 15 yaşındayken kendisini kaçırdığını, 16 yaşında anne olduğunu belirten Fatma Bebek (20),"Beni kemerle, süpürgeyle her gün dövdü. Son olayda ise boğazımı sıkıp beni öldürecekti, kolumu ve bacağımı da ısırdı, çocuklarımı da dövdü ben de dayanamayıp ölmek istedim" dedi

Ölüme atlamıştı! Son dakika: Adana'daki dehşetin detayları ortaya çıktı
Ölüme atlayan kadın konuştu! Her satırı dehşet!
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İHA

Adana'nın Merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi’nde oturan Fatma Bebek (20) koca şiddetine dayanamayarak 1045 Sokak’taki evinin 3. katından atlayarak intihar girişiminde bulundu. Fatma Bebek, Yüreğir Devlet Hastanesi’nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Seyhan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

BELİ, 2 AYAĞI VE SAĞ KOLU KIRILDI

İHA'da yer alan habere göre burada Bebek’in iki ayağının, sağ kolunun ve belinin kırık olduğu belirlenip ameliyat edildi. Bebek’in beline platin takıldı. Bu arada, polis dayakçı koca Şahin Bebek’i (31) yakaladı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

"ARTIK DAYAKTAN BIKMIŞTIM"

Fatma Bebek, kocasının kendisinden 11 yaş büyük olduğunu belirterek, “Beni 15 yaşında kaçırdı. O zaman ben çok küçüktüm buna kandım. 16 yaşında anne oldum. Ama bana birgün gün yüzünü göstermedi.

Beni 5 yıldır odunla, kemerle, süpürgenin sapıyla dövdü. Benim hayatımı mahvetti. Çocuklarımı da dövüyordu. Bir gün olsun güzel bir gün geçirmedik. Bugüne kadar kimseye söylemedim ama artık dayaktan şiddetten bıkmıştım” dedi.

"BOĞAZIMI SIKTI ÖLDÜM SANDIM"

Genç kadın son yaşanan şiddet olayını ise şöyle anlattı: “Eşim bana ‘sağlık ocağına gidelim’ dedi ben de tamam dedim. Eşim, ev içerisinde çok fazla bağırdığı için ve bana karşı şiddet uyguladığı için küçük kızım çok korkuyordu. Çocuğum bana sarıldı bırakmadı, ben de eşime dedim ki çocuğu susturayım öyle gidelim.

"ÇOCUĞU ALIP KOLTUĞA FIRLATTI"

O sırada çocuğu kucağımdan alıp koltuğa fırlattı, ben de bırak kızımı dedim. Kızımı bırakıp benim saçımdan çekti, kolumu ısırdı ve boğazımı sıktı o an nefes alamadım. Bir eliyle boğazımı sıkıp bir yandan da darp ediyordu. Tam nefesim kesilecekken üst kattaki eltim geldi ve onu üzerimden alıp odanın dışına çıkardı daha sonra kapıyı kilitledi."

"BACAĞIMI ISIRIP ETİMİ KOPARDI"

Eşinin mutfağa gidip bıçak aldığını, ‘kapıyı açın onu öldüreceğim’ diye bağırdığını söyleyen Fatma Bebek, "Eltim, elindeki bıçağı bırak kapıyı öyle açarım' dedi o da bıraktı. Sakinleşmiş numarası yaptı, eltim kapıyı açınca eşim üzerime doğru atlayıp beni dövmeye başladı ve bacağımı ısırıp etimi kopardı.

"KEMERLE, ODUNLA, SÜPÜRGE SAPIYLA DÖVÜYORDU"

Ben imdat diye çığlık atıyordum ama o hala darp etmeye devam ediyordu. Bu olayları defalarca yaşadım, beni kemerle, odunla ve süpürge sapıyla da dövdü, zaten onun yüzünden bu haldeyim. Darp edilirken kaynanam geldi onu üzerimden alıp dışarıya çıkardı. Daha sonra polis geldi şikayet edecektim, o sırada kaynanam pencereden çıktı ve ‘şikayetçi olursan sana bir şey yapar’ dedi. Ben de sinirlendim tamam şikayetçi olmayacağım dedim” şeklinde konuştu.

"ŞİDDETE DAYANACAK GÜCÜM KALMADI"

Bebek, şiddete dayanacak gücü kalmadığı için intihar girişiminde bulunduğunu belirterek, “Çatıya çıkıp koşarak kendimi aşağıya attım, çünkü artık şiddete dayanacak gücüm kalmadı. Beni kaçırdı, 15 yaşında evlendim 16 yaşında anne oldum.

Uyuşturucu bağımlısı olduğu için, beni sağlık ocağına götürüyor ve üzerime ilaç yazdırıyordu. Daha sonra o ilaçları daha yüksek fiyata satıp o parayla da uyuşturucu alıyor” diye konuştu.

Fatma Bebek, eşinden şikayetçi olduğunu, boşanacağını, çocuklarının velayetini istediğini söyledi.

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