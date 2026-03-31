        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Oyun oynarken 9 yaşında ölüme gitti | Şanlıurfa haberleri | Son dakika haberleri

        Oyun oynarken 9 yaşında ölüme gitti!

        Şanlıurfa'da, evlerinin yakınında oyun oynarken su dolu çukura düşen 9 yaşındaki Ahmet Özlen, hayatını kaybetti. Özlen'in cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Oyun oynarken ölüme gitti!

        Şanlıurfa'da olay, sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükotluca Mahallesi’nde meydana geldi. Ahmet Özlen, evlerinin yakınında oyun oynadığı sırada dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.

        BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

        DHA'daki habere göre çevredekiler durumu fark edip, hemen 112 Acil çağrı merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ekipler, çocuğu bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekibi, Ahmet Özlen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Özlen’in cansız bedeni, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

