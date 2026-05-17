CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in vahşi madenciliğe karşı mücadelesini sonuna kadar destekleyeceklerini ifade ederek, "Biz, madenciliğe, maden çıkarılmasına karşı değiliz. Ancak doğayı tanımayan, ağacı korumayan, katliam yapan, çevreyi kirleten vahşi madenciliğe de geçit vermeyiz. 10 yılda Balıkesir'de AK Parti öncesi 803 tane ÇED raporu alınmışken, AK Parti döneminde 6 bin 439 tane ÇED Olumlu raporu verdiler" dedi.

ANKA'nın haberine göre; “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 109’uncusu Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapıldı.

Burada konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Buradan açık açık söyleyeyim, birileri savcılarına, hakimlerine, makamlarına, devletin imkanlarına güveniyorlar, saldırıyorlar, durdurmaya ve yıldırmaya çalışıyorlar. Soruyorlar ‘Sen neyine güveniyorsun’ diye. Bu soruyu soranlara söylüyorum: Bu meydanı, buradan Atatürk Stadı’nın duvarına kadar dolduran, Balıkesir tarihinin en büyük kalabalığına, Kuvayi Milliye Meydanı’na güveniyorum. Bu meydanı hiçbir zaman böyle görmeyenlere söylüyorum: Bu meydanı dolduran Özgür Özel değildir, bu meydanı bu hale getiren CHP değildir, bu meydanı bu hale getiren, Balıkesir’in Cumhuriyet'e, demokrasiye, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e aşık bütün demokratlarıdır" diye konuştu.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAYA GELİYORUZ"

O yüzden CHP olarak artık ayrışma, kutuplaşma, tartışma değil, bir an önce sandığa kavuşma, iktidarı değiştirme ve her türlü adaletsizliğe son vermek üzere çalıştıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"En başta gelir adaletsizliğine, vergi adaletsizliğine, mahkemelerdeki adaletsizliklere, öğrencilere, gazetecilere, siyasetçilere yapılan zulümlere ve nerede varsa bir haksızlık, ona son vermeye, bir kez daha Cumhuriyeti Cumhuriyet yapan, toplumun tamamına sahip çıkan ve kimseyi geride bırakmayan anlayışla Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaya geliyoruz.

"TÜRKİYE İTTİFAKI BİZİZ, HEP BİRLİKTEYİZ VE YİNE HEP BERABER BAŞARACAĞIZ"

Son seçimlerde Balıkesir’de Ahmet Akın kardeşim ile 20 ilçede milletin beklentilerine uygun adaylarımızla Balıkesir’in karşısına çıktık. Öyle bir süreçte ‘Balıkesir ittifakı, Türkiye ittifakı’ dedik ki, sosyal demokratlarla muhafazakar demokratları, milliyetçi demokratlarla Kürt demokratları, liberal demokratlarla sosyalist demokratları aynı çatı altında buluşturduk. Ve bu büyük zaferi hep birlikte kazandık. Türkiye İttifakı, renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Türkiye İttifakı, milli takım gol atınca hep birlikte ayağa kalkanlardır. Türkiye İttifakı, Filenin Sultanları İstiklal Marşını çaldırıp, bayrağı göndere çekerken gözyaşlarını tutamayanlardır. Türkiye İttifakı, biziz, hep birlikteyiz ve yine hep beraber başaracağız.

Seçimlerde yüzde 51 oyla Ahmet Akın’ı Büyükşehir Belediye Başkanı seçtiniz. 20 ilçenin 15’inde nüfusun yüzde 95’inde vazifeyi CHP'li belediye başkanlarına verdiniz. Bize oy veren 15 ilçeye seçtikleri pırıl pırıl başkanlarım için ve bize oy vermeyen 5 ilçeye kararları başüstüne, verdikleri tüm kararlar için teşekkür ediyoruz ve söz veriyoruz, emanet bizdedir. Balıkesir’de her bir başkanımızla sizin hizmetinizdeyiz. Günü gelince iktidar olup da tüm emeklilerin, tüm çiftçilerin, tüm balıkçıların, tüm esnafın, tüm gençlerin yüzünü güldürene kadar çalışmaya devam edeceğiz."

“60 YILDIR ALT YAPIYA YAPILMAYAN HER ŞEY, GEÇTİĞİMİZ 25 AY İÇİNDE YAPILMIŞ"

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin bugüne kadar yaptıklarını sıralayan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnanılmaz bir borç, inanılmaz bir faiz yükü ve buna rağmen yapılan çok önemli hizmetler. 430 kilometrelik yollara asfalt sermişiz. 111 bin metrekare parke taşı döşenmiş. 534 kilometre içme suyu hattı yenilenmiş. 192 kilometre kanalizasyon hattı inşa edilmiş. Ve 60 yıldır alt yapıya yapılmayan her şey geçtiğimiz 25 ay içinde yapılmış. Asbestli kanser yapan borulardan kurtulunmuş ve pırıl pırıl yeraltına gözün görmediği ama ömrü uzatan, sağlık için önemli olan hizmetler, milyarlarca liralık hizmetler yapılmış. 15 bin ihtiyaç sahibine 200 milyon lira destek sağlanmış. 150 milyon liralık su faturası, şehit ailesinin diye, gazinin diye ya da ekonomik durumu kötü olan vatandaşların diye su faturası desteğiyle 150 milyon lira harcanmış. Öğrencilere ulaşım, kırtasiye, beslenme destekleri sunuluyor. Özellikle yoksul öğrencilerin beslenme desteğinin evine kimsenin görmediği şekilde, kimsenin yoksulluğunu yüzüne vurmadan, bilhassa o küçücük çocukları mahcup etmeden ve okula gittiklerinde onları diğer çocuklardan geri düşürmeden yapılan bu hizmet son derece önemlidir. Bunun için tüm hizmetlerden ayrı olarak Ahmet Başkanı ve ekibini bilhassa önemle ve takdirle kutluyorum.

“ÇİFTÇİLERE ÜCRETSİZ TOHUM VE GİDERLERİNİ KARŞILAMAK İÇİN DESTEKLER VERİLMİŞ"

Hemen tüm ilçelerimizde belediyelerimizin kent lokantaları var. Büyükşehir 2 tane açmış, sayıları hızla 5’e ulaşıyor birkaç ay içinde. 4 tane emekli evimiz, 27 bin çiftçiye 156 milyon lira sulama desteğimiz, çiftçilere ücretsiz tohum ve giderlerini karşılamak için destekler verilmiş. Bir diğer yandan, 281 bin sokak hayvanının tedavisi, bakımı, kısırlaştırılması yapılmış. Amatör spor kulüplerine 184 milyon lira destek verilmiş. Kent genelinde bin 900 kültürel ve sanatsal etkinlik düzenlenmiş. Özellikle dezavantajlı bölgelerde ihtiyaç sahiplerine yakın yerlerde Yakın Mutfak Uygulamasıyla ucuz 3 kap sıcak yemeğin tek yaşayanlara, yoksul ailelere ulaştırılmasına, hiç imkanı olmayanlar için bin 500 kişiye her gün aşevinden yemek ulaştırılması Ahmet Akın Başkan'ın ve arkadaşlarının yaptığı çok önemli işler."

“BÜTÜN ÇOCUKLARA EŞİT 3 KAP SICAK OKUL YEMEĞİ VERİLECEK"

CHP iktidarında hiçbir çocuğun okulda diğerinden geri kalmayacağını ifade eden Özel, "Bir tarafta ‘Cumhuriyet Halk Partisi gelirse sosyal yardımlar kesilecek’ yalanı vardı. 5 katına çıktı tüm Türkiye'de. Onun için yoksul çocuğun beslenme çantasını da okuldaki zor durumda kalmaması için kırtasiye desteğini de düşünmek bizim işimiz. Bir çocuğun beslenmesi dolu, öbürünün eksik olmayacak. Bütün çocuklara eşit 3 kap sıcak okul yemeği verilecek. Bütün çocuklara temiz, sağlıklı okul suyu bedava verilecek. Bunu Türkiye'de pek çok belediye başkanımız yapıyor. CHP iktidarında, okulda yediğiyle ve içtiğiyle hiçbir çocuğun birbirinden farkı olmayacak, söz veriyoruz" şeklinde konuştu.

“BU DEVLET ADAMLIĞI DEĞİLDİR"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bir yanda bu şehre yüzünü dönüp hizmet edenler var. Diğer yanda bu şehirden oy zamanı oyu alıp, çok zaman birinci parti çıkıp, şimdi seçimi kaybedince hasetliğe başvuranlar var" diyerek, AK Parti iktidarının yerel seçim sonrası yarım bıraktığı işleri anlattı. Özel, "Özellikle yerel seçimlerin meşhur gündemi Kuzeybatı çevre yolu. ‘Hızla yapılıyor, bitiriyoruz’ dedikleri yolu, seçimin bittiği akşam yarım bırakıp gittiler. Çevre yolunun 5 kilometresi seçime kadar yapıldı ama gerisi seçimden sonra bırakıldı. Bu devlet adamlığı değildir. Bu devlet yönetmek değildir. Biraz önce söyledim: 75 sene oy alamadığımız, kazanamadığımız şeyle asla küsmedik biz. Seçim kaybedince yolu yarım bırakıp gitmek olmaz. Buradan çağrımı yapıyorum, o yolun inşaatına bir an önce başlayın. Balıkesir'e verdiğiniz sözü yerine getirin. Böyle hasetlik olmaz" dedi.

“BİR AN ÖNCE HAVAALANININ UÇUŞLARA AÇILMASI GEREKİYOR"

"Bandırma, Bursa, Yenişehir, Osmaneli Hızlı Treni 3 yılda bitecek" denildiğini, 6 yıl olmasına rağmen hala sonuç alınamadığını anlatan Özel, şöyle devam etti:

"İlçeler arasında 8 ayrı yol sözü verdiler. Birini bile tutmadılar. merkezde ve Edremit'te 3 yıl önce temeli atılan devlet hastaneleri hala bitmedi. Ve bu yıl yatırım programında ödeneğini düşürdüler. ‘2028’de belki açılır’ diyorlar. Ayrıca Edremit'in mevcut devlet hastanesini satış listesine koydular. Buna engel olmak için de milletvekillerimiz mücadele ediyorlar. Diğer taraftan Sındırgı'da devlet hastanesi… 2018’de temeli atıldı. ‘Bir buçuk yılda bitecek’ dediler. 7 yıl oldu. Hatırlıyorum, mecliste tartışmaları vardı. ‘500 günde bitireceğiz’ diyorlardı. Milletvekilimiz geçen gün hatırlattı. 2 bin 500 gün oldu. Sındırgı Devlet Hastanesi halen daha bitmedi. Balıkesir Havalimanı'nda durum aynı. Bina var, pist var. Ama uçuş yok. 92 tane çalışan var. Uçuş yok. Ot bürüyor, temizlemek için ihale var ama uçuş yok. Balıkesirlilerin bu konuda iktidara sitemleri var. Bir an önce havaalanının uçuşları açılması gerekiyor."

“GÜZELİM KAZ DAĞLARI’NI DELİK DEŞİK ETTİLER"

CHP Genel Başkanı Özel, madenciliğe, maden çıkarılmasına karşı olmadıklarını ancak doğayı tanımayan, ağacı korumayan, katliam yapan, çevreyi kirleten vahşi madenciliğe de geçit vermeyeceklerini vurgulayarak, "10 yılda Balıkesir'de AK Parti öncesi 803 tane ÇED raporu alınmışken, AK Parti döneminde 6 bin 439 tane ÇED Olumlu raporu verdiler. Bir tarafta 800, bir tarafta 6 bin 439... Güzelim Kaz Dağları'nı delik deşik ettiler. İvrindi ve Gökçeyazı'da köylüler topraklarını savunmak için çırpınıyorlar. Buradan açıkça söyleyelim: Kaz Dağları'nın altını, üzerindeki zeytinidir. Kaz Dağları mücadelesinde, İvrindi'nin mücadelesinde, Gökçeyazı'nın mücadelesinde ve Balıkesir'in vahşi madenciliğe karşı onurlu mücadelesinde sonuna kadar sizlerle birlikteyiz” ifadelerini kullandı.