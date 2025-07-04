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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti - Trabzonspor Haberleri

        Paul Onuachu resmen Trabzonspor'da! İşte maliyeti

        Hücum hattı için Paul Onuachu ile anlaşan Trabzonspor, Nijeryalı forvet için 5.6 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncuya da yıllık 2 milyon Euro net maaş ödeyeceğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.07.2025 - 18:20 Güncelleme: 04.07.2025 - 18:54
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        Onuachu'nun maliyeti belli oldu!
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        Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden ve hücum hattını güçlendirmek isteyen Trabzonspor, Paul Onuachu'yu resmen renklerine bağladı.

        BONSERVİSİ 4 TAKSİTLE ÖDENECEK

        Bordo-mavililerin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildiride "Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Southampton FC'ye, sözleşme fesih bedeli olarak 5.670.000 Euro 4 (Dört) taksit halinde ödenecektir. Yine anlaşma kapsamında; Southampton FC'ye, futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin %20'si ödenecektir." denildi.

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        2 MİLYON EURO NET MAAŞ ALACAK

        Oyuncunun şartlarını da açıklayan Fırtına, "Profesyonel futbolcu Ebere Paul Onuachu ile 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; opsiyon sezonu da dahil olmak üzere her bir sezon için 2.000.000 Euro garanti ücret ödemesi yapılacaktır. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %5'i oranında ödeme yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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