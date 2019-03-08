Norveç'in trilyon doları aşan varlık fonu sepetindeki tüm petrol ve gaz varlıklarını elden çıkarmaya karar verdi.
Fonu yöneten Norges Bank bu sayede petrol fiyatlarındaki olası bir kalıcı düşüşten etkilenmemeyi amaçlıyor. Öte yandan, Norveç Maliye Bakanlığı, bir petrol ihracatçısı olarak enerjinin ülke ekonomisi için önemini korumaya devam edeceğini belirtti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada "Hükümet, Norveç ekonomisindeki petrol fiyatları riskini düşürmek için enerji sektöründe üretici ve keşif kategorisinde bulunan tüm şirketleri fondan çıkarmaya teklif ediyor" ifadeleri kullanıldı.
Ekim ayında 86 doların üzerine çıkarak son 4 yılın en yüksek seviyesini gören brent petrol, aralık sonunda 50 dolara kadar sert bir düşüş yaşamıştı.
Norveç Varlık Fonu 7.9 milyar değerindeki 134 varlığı sepetinden düşeceğini ancak kararın BP ve Shell gibi entegre şirketleri kapsamadığı ifade edildi. Bu sayı, fonun sadece yüzde 1'in biraz üzerindeki bir kısmını kapsıyor ancak 2018 sonunda söz konusu kategorinin payı 37 milyar dolar ile yüzde 6 oranındaydı.
Norveç Varlık Fonu'nun bu açıklaması sonrasında enerji hisseleri dünya genelinde yüzde 2'ye yakın düştü. Brent petrol fiyatı da yüzde 2.1 azalarak 65 doların altına indi. WTI ise 2 puanın üzerinde gerileyerek 55.45 dolar oldu.
Yaklaşık 1.03 trilyon dolar büyüklüğe sahip olan fonun en büyük yatırımları Microsoft (7.5 milyar $),Apple (7.3 milyar $),Alphabet-Google (6.7 milyar $),Amazon (6.4 milyar $),Nestle (6.3 milyar$) ve Shell (6 milyar$).
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