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Tüpraş ve Star Rafineri nezdindeki hesaplarda 2.2 milyar dolar birikti

Türkiye’de, “kriz” ve “olağanüstü hal”lerde petrol piyasasında sürekliliğin sağlanması amacıyla kullanılmak üzere Ulusal Petrol Stoku Komisyonu adına TÜPRAŞ ve Star rafinerileri nezdinde açılan hesaplarda biriken tutar ortaya çıktı. Petrol Piyasası Yasası uyarınca rafinerici, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden kesilen pay kapsamında 31 Aralık 2020 itibarıyla söz konusu hesaplarda, 2 milyar 244 milyon 520 bin 976 TL birikti. Gelir payları, akaryakıt ve LPG’den oluşuyor. Akaryakıt gelir payı hesaplarında TÜPRAŞ’ta 1 milyar 676 milyon, Star’da 37 milyon 149 bin TL birikti. LPG gelir payı hesaplarında TÜPRAŞ’ta 524 milyon 594 bin TL, Star’da 3 milyon 366 bin TL bulunuyor. Olcay Aydilek'in haberi...

Son dakika! Petrolde dev kaynak ortaya çıktı - Haberler

Petrol Piyasası Yasası, piyasanın kriz ve olağanüstü haller dahil sağlıklı işleyişini sağlamak amacıyla bazı yükümlülükler öngörüyor. Yasa, bu çerçevede piyasada petrol sürekliliğinin sağlanması, kriz ve olağanüstü hallerde risklerin önlenmesi ve uluslararası anlaşmaların gereğinin yerine getirilmesi amacıyla ülkenin net ithalatının en az 90 günlük miktarının petrol stoku olarak tutulmasını zorunlu kılıyor.

Yasada; rafinerici, dağıtıcı, serbest kullanıcı ve LPG dağıtıcı lisansı sahipleri, “zorunlu petrol stoku” tutmakla yükümlü işletmeler olarak sıralanıyor.

10.1 MİLYON TON HAM PETROL EŞDEĞERİ

Bu işletmelerin, yükümlülükleri kapsamında 2020 yılı için tutması gereken 90 günlük stok miktarı belli oldu. Enerji yönetiminin yaptığı çalışmaya göre, 2020 zorunlu stok miktarı toplam 10.1 milyon ton ham petrol eşdeğeri. Bu miktarın, stoklarda yer alması gerekiyor. Ulusal Petrol Stoku Komisyonu’nun, bu konuda gerekli incelemeleri yapma ve karara bağlama yetkisi ve sorumluluğu bulunuyor.

2 MİLYAR 244 MİLYON TL’LİK KAYNAK

Petrol Piyasası Yasası’nda “tamamlayıcı” adı verilen stok kapsamında kaynak da öngörüldü. Bu çerçevede Türkiye’de, kriz ve olağanüstü hallerde petrol piyasasında sürekliliğin sağlanması amacıyla kullanılmak üzere Ulusal Petrol Stoku Komisyonu adına TÜPRAŞ ve Star rafinerileri nezdinde hesaplar oluşturuldu. Rafinerici, işleme, dağıtıcı ve ihrakiye teslimi lisansı sahiplerinden paylar kesiliyor ve söz konusu hesaplara aktarılıyor. 31 Aralık 2020 itibarıyla söz konusu hesaplarda 2 milyar 244 milyon 520 bin 976 TL biriktiği ortaya çıktı.

Gelir payları, akaryakıt ve LPG’den oluşuyor.

Akaryakıt gelir payı hesapları şöyle: TÜPRAŞ’ta 1 milyar 676 milyon, Star’da 37 milyon 149 bin TL birikti.

LPG gelir payı hesapları: TÜPRAŞ’ta 524 milyon 594 bin TL, Star’da 3 milyon 366 bin TL birikti.

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