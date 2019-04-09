Son dakika haberine göre PFDK, Galatasaraylı Christian Luyindama'ya iki maç ceza verdi. Bu cezayla birlikte Galatasaray'ın as stoperleri Marcao ve Christian Luyindama, Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacaklar.

Luyindama, Evkur Yeni Malatyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle 2 maç ceza alırken Marcao ise yine Malatyaspor'la oynanan lig maçının 70. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.