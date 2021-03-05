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HaberlerDünyaSON DAKİKA: Rusya ABD'ye yaptırım hazırlığında! - HABERLER
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Rusya ABD'ye yaptırım hazırlığında!

ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın tutuklanmasının ardından Rusya'ya yaptırım uygulayacağını açıklamasının ardından Rusya'nın ABD'ye yaptırım hazırlığında olduğu aktarıldı.

SON DAKİKA: Rusya ABD'ye yaptırım hazırlığında! - HABERLER
Rusya ABD'ye yaptırım hazırlığında!
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Reuters / HABERTURK.COM

Rus TASS haber ajansının Rusya Dışişleri Bakanlığı'nı kaynak gösterdiği haberinde, Rusya'nın ABD'nin yaptırımlarına yanıt olarak bir liste hazırlığında olduğu belirtildi.

ABD'nin Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın zehirlenmesi ve tutuklanmasının ardından Rusya'ya yönelik yaptırım kararı almasının ardından, Rusya'nın yaptırım uygulanacak ABD vatandaşlarına ilişkin bir hazırlık yaptığı ifade edildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ABD'nin yaptırımlarına karşılık verileceğini belirterek, "Elbette kısas ilkesi uygulanacaktır. Söz konusu yaptırımlar çirkin" demişti.

"MÜTEKABİLİYET İLKESİNE GÖRE TEPKİ VERECEĞİZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da, yaptığı yazılı açıklamada, ABD yönetiminin yaptırım kararlarına tepki göstermişti.

Avrupa Birliği (AB) ile düet yaparak Moskova’yı cezalandırmak için düşmanca Rus karşıtı saldırı başlattığını belirten Zaharova, Beyaz Saray’ın dış düşman imajı geliştirmeye çalıştığını, kendi iç sorunlarıyla ilgilenmediğini savundu.

ABD VE AB'DEN RUSYA'YA YAPTIRIM

ABD, kimyasal bir madde kullanarak Rus muhalif Aleksey Navalny'ın zehirlenmesinde rol oynadığı tespit edilen Rusya'dan 7 yetkili ve 14 kuruluşa yaptırım uygulama kararı aldı. AB de 4 Rus vatandaşına yaptırım getirdi.

Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin 6 Rus yetkili ve bir Rus kuruluşa yaptırım uyguladığını söyleyen bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, ABD’nin yaptırımlarının bu isim ve kuruluşla birlikte Navalny’ın tutuklanmasına, Rusya’nın kimyasal silah kullanmasına ilişkin ek adımlar da içereceğine dikkati çekti.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bir yetkili ise ABD istihbaratının bu değerlendirmesi ışığında ABD’nin bugün 7 Rus yetkiliye yaptırım uygulayacağını söyledi.

NAVALNIY, 17 OCAK'TA HAVAALANINDA TUTUKLANMIŞTI

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine, 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde, Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 16 Şubat'ta Navalnıy'ın derhal serbest bırakılması için Rusya'ya geçici tedbir aldığını bildirmeye karar vermişti.

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