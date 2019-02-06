Putin, Rusya’ya iş seyahati için gelen Türk vatandaşlarına ve tır şoförlerine yönelik vize uygulamasının kaldırılması talimatını verdi. Rusya, 2015 yılı sonunda bir savaş uçağının Türk jetleri tarafından düşürülmesi ardından Türk vatandaşları için vize serbestisi uygulamasını iptal etmişti.

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