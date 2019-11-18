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HaberlerFutbolSon dakika! Ryan Babel, kadrodan çıkarıldı

Son dakika! Ryan Babel ve Muslera, kadrodan çıkarıldı

Son dakika haberine göre; sakatlanan Ryan Babel Hollanda Milli Takımı aday kadrosundan, ağrıları bulunan Fernando Muslera ise Uruguay Milli Takımı aday kadrosundan çıkarıldı!

Hollanda

Galatasaray'a milli takımlarda bulunan isimlerden 2 kötü haber geldi. Sarı-kırmızılılar, Muslera ve Babel'in sakatlıkları sebebiyle milli takımlarının kamplarından ayrıldıklarını duyurdu. Macaristan ile oynadıkları maçın ardından bel ağrıları nedeniyle Uruguay Milli Takımı kampından ayrılan Fernando Muslera ve Hollanda Milli Takımı’nda sol dizinden yaşadığı sakatlık sonrası kadrodan çıkarılan Ryan Babel’in sağlık durumları hakkındaki açıklama da oyuncuların İstanbul’a döndükten sonra gerçekleştirilecek tetkiklerinin ardından yapılacak.

FALCAO'NUN TEDAVİSİ DEVAM ETTİ

Aslan'da ayrıca Şener Özbayraklı, Younes Belhanda ve Radamel Falcao’nun tedavilerine devam edildi. Florin Andone de kendisi için hazırlanan özel dizlik eşliğinde salon çalışmalarına devam etti.

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