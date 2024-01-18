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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: S&P Global'den Türkiye raporu - İş-Yaşam Haberleri

        S&P Global'den Türkiye raporu

        Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, Türk şirketlerinin sermaye piyasasına erişiminin iyileştirilmesinin 2024-2025 yıllarında büyümeyi destekleyebileceğini belirterek, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, daha ortodoks ekonomi politikasına dönüşten faydalanabilecek iyi bir konumda olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 23:43 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:49
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        S&P Global'den Türkiye raporu
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        S&P Global, "Türk Şirketlerinin Sermaye Piyasasına Erişiminin İyileştirilmesi 2024-2025 Yıllarında Büyümeyi Teşvik Edebilir" başlıklı rapor yayımladı.

        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü
        Goldman Sachs'tan Türkiye öngörüsü

        Derecelendirme kuruluşundan rapora ilişkin yapılan açıklamada, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, ülkenin son zamanlarda daha ortodoks bir ekonomi politikasına yönelmesinden faydalanabilecek iyi bir konumda olduğu vurgulandı.

        Türk şirketlerinin son yıllarda yüksek enflasyon, dalgalı para birimi ve yüksek faiz oranlarıyla mücadele etmek zorunda kaldığına işaret edilen raporda, ancak S&P'nin derecelendirdiği şirketlerin çoğunun bağımsız kredibilitelerini koruduğu belirtildi.

        Öte yandan, açıklamada, ülkede sert iniş, Avro Bölgesi'nde ekonomik yavaşlama, değişken döviz kurları ve hükümetin politika değişikliğinin sürdürülebilirliğine ilişkin belirsizlikler başta olmak üzere risklerin sürdüğü kaydedildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Analisti Alexander Griaznov, politika reformlarının planlandığı gibi devam etmesi durumunda Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına daha iyi erişimden faydalanabileceğine inandıklarına dikkati çekerek, bunun da şirketlerin sadece hayatta kalmaya odaklanmak yerine, kademeli olarak yatırımlarını artırmalarına ve büyümeye geri dönmelerine olanak tanıyacağını ifade etti.

        Griaznov, artan faiz oranlarına rağmen Türk şirketlerinin mevcut kaldıraç ve faiz karşılama ölçütlerini koruyacağına inandıklarını ve yüksek enflasyon nedeniyle karlılıkta daha fazla bozulma öngörmediklerini bildirdi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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