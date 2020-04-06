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Sağlık Bakanı Koca'dan İstanbul için koronavirüs toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü İstanbul'daki mevcut durum için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakan Koca, Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını ve ihtiyaçları ele aldıklarını açıkladı

İstanbul için Kovid-19 toplantısı
AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ve kentteki hastane başhekimleriyle video konferans yöntemiyle koronavirüs toplantısı gerçekleştirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 vakalarının en çok görüldüğü İstanbul için İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kamu ve üniversite hastaneleri başhekimleri ile video konferans gerçekleştirdik. Hastaların durumuyla, yoğun bakım ve servislerin doluluk oranını, tedavi protokolleri ve ihtiyaçları ele aldık." ifadelerine yer verdi.

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