Samsun'da bariyerlere çarpan kamyonetin sürücüsü öldü
Samsun-Sinop kara yolunda kontrolden çıkan kamyonet bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Ağır yaralanan sürücü Tuncay Genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor
Giriş: 05 Mayıs 2026 - 11:53 Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
KONTROLDEN ÇIKTI
İHA'daki habere göre kaza; Samsun-Sinop kara yolu Yakıntaş Mahallesi Kazandere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuncay Genç'in kullandığı kamyonet, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
İKİYE BÖLÜNDÜ
Çarpmanın etkisiyle araç ikiye bölündü.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ KURTARILAMADI
Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
