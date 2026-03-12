Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

YASA DIŞI BAHİS SUÇUNA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

AA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 250 milyon liralık hacme sahip yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Samsun, Batman, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Tekirdağ ile İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İşlemleri tamamlanan 11 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

ADRESLERDE ARAMALAR DÜZENLENDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu ve sim kartı, 3 bilgisayar, 3 USB bellek, ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 tabanca fişeği, 7 uyuşturucu hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.