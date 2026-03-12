Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika: Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 14 zanlı yakalandı

        Jandarma ekipleri tarafından 250 milyon liralık işlem hacmine sahip olduğu değerlendirilen yasa dışı bahis ağına yönelik Samsun merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınırken, 3'ü serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

        Giriş: 12.03.2026 - 11:06
        7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
        Samsun merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        YASA DIŞI BAHİS SUÇUNA YÖNELİK OPERASYON DÜZENLENDİ

        AA'daki habere göre; İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 250 milyon liralık hacme sahip yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

        14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Samsun, Batman, İstanbul, Ankara, Çanakkale, Tekirdağ ile İzmir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

        3 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

        Şüphelilerden 3'ü jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

        11 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        İşlemleri tamamlanan 11 zanlı ise adliyeye sevk edildi.

        ADRESLERDE ARAMALAR DÜZENLENDİ

        Adreslerde yapılan aramalarda, 8 cep telefonu ve sim kartı, 3 bilgisayar, 3 USB bellek, ruhsatsız tabanca, şarjör, 7 tabanca fişeği, 7 uyuşturucu hap ile 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

