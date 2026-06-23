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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Samsun’da motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Samsun’da motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kazada emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket hayatını kaybetti

        Samsun'da motosiklet ile kamyonun çarpıştığı kaza meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23 Haziran 2026 - 16:53 Güncelleme:
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        Emekli komiser yardımcısı kazada can verdi

        Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, emekli komiser yardımcısı Erdal Bereket (53), hayatını kaybetti.

        DHA'daki habere göre kaza; saat 12.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Erdal Bereket yönetimindeki motosiklet, kavşaktan geçiş yapan Mustafa Karaçoban idaresindeki kamyonla çarpıştı.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet, kamyonun arka tekerleri arasına sıkıştı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Erdal Bereket'in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

        Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Bereket'in cansız bedeni, 19 Mayıs Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Erdal Bereket'in uzun yıllar Samsun'daki Recep Tokur Polis Merkezi'nde görev yaptığı, ardından Sivas'a tayin edildiği ve komiser yardımcısı rütbesiyle emekliye ayrıldığı öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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