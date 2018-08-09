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Samsung, Galaxy Note 9'u tanıttı

Önceki akıllı telefonu Galaxy S9 lansmanı ile eleştirilen Samsung, yeni akıllı telefonu Galaxy Note 9 lansmanı ile yeniden canlı bir sunum yaptı. New York'ta yapılan tanıtımda, 6/128 GB ve 8/512 GB özellikli iki modelle fark yaratan teknoloji devi, 10 Ağustos'ta ön siparişe başlayacak ve 24 Ağustos'ta ABD'de satışa çıkacak. İlerleyen bir tarihte ise cihazın Türkiye'ye gelmesi bekleniyor

09.08.2018 - 20:05 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Apple'ın iPhone X tanıtımı sonrasında geri düştüğü konusunda eleştiriler alan şirket, kendi akıllı telefon serisinin amiral gemilerine kıyasla önceki modeli olan Note 8 ile ilk bakışta çok farklı bir ürün sunmadı. Arka yüzdeki parmak izi okuyucuyu öne taşıyarak akıllı bir hamle yapan Samsung, su dayanıklılığı, hızlı kablosuz şarj, microSD ile artırılabilir depolama alanı, kulaklık jakı ve akıllı asistan Bixby düğmesiyle imza niteliğindeki özelliklerini de korudu.

Ancak 512 GB depolama alanı ve 8 GB bellekli model, bir telefondan çok bilgisayarı andırıyor. Dolayısıyla ciddi bir eşiği aştığımız bir noktada olduğumuzu kabul ederken, artık azılı rakipler diyebileceğimiz Apple ve Huawei'nin de sonraki aşamada ne yapacağını merak ediyorum. Bu yarışın gerçekten anlamlı bir noktada sonlanacağını düşünmesem de, 20 yıla yaklaşan teknolojik cihaz inceleme tecrübemde şu konuda düşüncem sabit: Önce donanım, sonra yazılım ilerliyor. Bu cihazın kapasitesini dolduracak içerik ve biçim, bugün değilse de yarın gelecek.

Galaxy Note 9'a dönersek, Android 8.1 Oreo işletim sistemi ile gelecek olan cihaz, son cihazlardaki deneyimi sunacak. Samsung, bu sene başında ülkemize geleceğini duyurduğu Samsung Pay'i getirmeyi başaramamış olsa da, cihaz NFC olmadan da kredi kartı manyetik bandının yerine geçecek bir teknolojiyle de donanmış durumda.

Mavi, pembe/mor renklerinde gelecek olan yeni Note, S Pen desteğini de sürdürüyor. Huawei ve Honor'daki gibi farklı renk tonlarına dönen Samsung, siyah modeli ABD için sunmuyor, bakalım Türkiye ya da başka ülkelerde bir zamanların standart renklerini görebilecek miyiz?

Note'un geçen yılki 6,3 inçlik ekranı 6,4 inçe yürümüş, pil kapasitesi de haliyle artmış ve 4.000 miliampere gelmiş durumda. Geçmişteki batarya faciasından dersini iyi alan Samsung, iki farklı bağımsız şirkete bataryalarını sertifikalattırmış. Herhalde bu kez bir kazayla karşılaşmayacağız. Belki patlayan telefon şakaları da bu vesileyle biter.

Note 8'e göre 'bir tık' daha kısa olan Note 9, alt ve üst çerçevelerden kısmış. Böylece boyut ufalırken ekran alanı büyümüş.

Super AMOLED Quad HD+ ekran, alüminyum çerçeveyle bezenerek Galaxy Note 5'i andıracak bir görünüme kavuşmuş. Galaxy S9 gibi Qualcomm Snapdragon 845 işlemcili cihaz için Samsung, tanıtımda grafik işlemcide geliştirmeler olduğunu belirtti. Enteresan bir gelişme de, bir zamanlar PC'lerde gördüğümüz su soğutma teknolojisinin artık akıllı telefona gelmiş olması.

Water Carbon Cooling System adlı soğutma sistemi, uzun oyun seanslarının kesintisiz, yüksek performanslı olmasını sağlayacak(mış). Fortnite ile anlaşan üretici, özel ön sipariş paketiyle oyun içi eşyaları da hediye edecek. Bir diğer ön sipariş seçeneği de AKG'nin ses yalıtım özellikli kulaklıkları olacak. Bu seçenekleri Türkiye'de görüp göremeyeceğimiz ise şu anda bir muamma.

Akıllı telefon tercih listesinde baş sıraya oturan kameraya gelince, Samsung arka yüzdeki iki objektifte 12 MP çözünürlük ile f/1.5 ve f/2.4 çift diyafram tercih etmiş. Her ikisi de optik görüntü sabitleme özellikli olan mercekler, geliştirilmiş kamera yazılımı ve yapay zeka desteği ile asıl marifetlerini sunuyor.

Sahne düzenleme özelliği ile çekilen kareyi tarayan telefon, yiyecek, evcil hayvan, günbatımı, bitki, sokak gibi 20 tane senaryoyu fark edip, buna göre otomatik ayar yapıyor. Parlaklık, karşıtlık, doygunluk ve beyaz dengesi ayarı yapan telefon, böylece en iyi sonucu almanızı sağlıyor. Elbette bu ayarlara mecbur değilsiniz, dilerseniz elle çekim yapabilir, ayarlarınızı kendiniz tayin edebilirsiniz.

Samsung Galaxy Note 9'un fark yaratan özelliklerinden birisi, çekimlerinizin flu olduğunu, toplu çekimlerde birinin gözünün kapalı çıktığını ya da fotoğrafın aşırı aydınlık ya da karanlık çıktığını fark ederek sizi uyarması...

Telefonla gelen S Pen adlı özel kalem ise bilindiği gibi, Note serisinin alametifarikası. Geçen yıl çizim yetenekleri ve hassasiyet seviyesi artan aparat, artık Bluetooth Low Energy destekliyor. Böylece kalemi kamera için deklanşör, sunumlarda ya da müzik çalar kumandası olarak kullanmak mümkün.

Note 9'la ilgili son gelişme ise telefonu bilgisayara döndüren DeX ile ilgili. Artık telefonu HDMI ile bir cihaza bağladığınızda DeX otomatik devreye girecek.

Telefonun bence şu an için tek dezavantajı fiyatı. 6.499 TL'den başlayan fiyatı cidden cep yakıyor ama diğer yandan özellikleri de cezp edici. Note'unu yenilemek isteyen Samsung meraklılarının sayısının da yabana atılacak gibi olmadığını bildiğim için, daha fazla yorum yapmayacağım ve satış sonuçlarını yakından takip edeceğim.

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Yorumlar 1
  • Misafir 2 dakika önce
    Fiyatı güzel.. Bu ortamda başka telefon alınmaz.kaçırmayın.
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