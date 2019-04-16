Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Şubat ayına ilişkin sanayi üretim rakamlarını açıkladı. Buna göre sanayi üretimi Şubat'ta aylık bazda yüzde 1.3 arttı, yıllık bazda yüzde 5.1 daraldı

Beklenti aylık yüzde 0.3 artış, yıllık yüzde 6.2 düşüştü.

Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,5 azalırken elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

2019 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,8 arttı.