        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Şanlıurfa'da feci trafik kazası: 2 genç öldü | Son dakika haberleri

        Şanlıurfa'da feci trafik kazası: 2 genç öldü

        Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Araçlarda sıkışan 4 yaralı ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Abdülhamit Günyar ile 15 yaşındaki Ömer Faruk Çubuk kurtarılamadı, soruşturma sürüyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 12:26 Güncelleme:
        2 gencin hayatını kaybettiği kaza

        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.

        OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI

        İHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet Can U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi.

        4 YARALI ÇIKARTILDI

        Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

        HASTANEYE SEVK EDİLDİLER

        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

        Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ile Ömer Faruk Çubuk (15) hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

