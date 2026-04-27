Şanlıurfa'da feci trafik kazası: 2 genç öldü
Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda iki otomobilin çarpıştığı bir kaza meydana geldi. Araçlarda sıkışan 4 yaralı ekiplerce çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 17 yaşındaki Abdülhamit Günyar ile 15 yaşındaki Ömer Faruk Çubuk kurtarılamadı, soruşturma sürüyor
Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk hayatını kaybederken 2 kişi ise yaralandı.
OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI
İHA'daki habere göre kaza; dün akşam saatlerinde Şanlıurfa - Akçakale kara yolunun 25'inci kilometresinde yaşandı. Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet Can U.'nun kullandığı otomobil çarpıştı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile ambulans sevk edildi.
4 YARALI ÇIKARTILDI
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan 4 yaralıyı çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
HASTANEYE SEVK EDİLDİLER
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Burada tedavi altına alınan yaralılardan Abdülhamit Günyar (17) ile Ömer Faruk Çubuk (15) hayatını kaybetti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.