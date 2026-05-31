Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam SON DAKİKA | Şans Topu sonuçları açıklandı 31 Mayıs 2026 Pazar! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

        Şans Topu sonuçları açıklandı 31 Mayıs 2026! Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

        Şans Topu çekiliş sonuçları, 31 Mayıs Pazar akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından düzenlenen ve haftada iki kez gerçekleştirilen Şans Topu oyununda büyük ikramiye için heyecan doruktaydı. Çekilişe katılan binlerce kişi kazandıran numaraları ve Şans Topu sonuç sorgulama ekranını araştırmaya başladı. İşte 31 Mayıs 2026 Şans Topu sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 20:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şans Topu sonuçları açıklandı!

        Şans Topu'nda haftanın son çekilişi 31 Mayıs Pazar günü gerçekleştirildi. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekilişin ardından kazanan numaralar belli oldu. Büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle kupon dolduranlar, sonuçların açıklanmasının ardından bilet sorgulama ekranına yöneldi. İşte 31 Mayıs 2026 Pazar Şans Topu sonuçları ile kazandıran numaralar...

        31 MAYIS 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI:

        7 - 9 - 10 - 22 - 28 + 14

        ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Şans Topu sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, Milli Piyango Online üzerinden kuponlarındaki numaraları kontrol edebiliyor. Çekilişte çıkan rakamlarla kuponunu karşılaştıran oyuncular, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını sorgulama ekranı üzerinden öğrenebiliyor.

        REKLAM

        ŞANS TOPU SONUÇ SORGULAMA EKRANI

        ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

        Yenilenen Şans Topunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

        Bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara bulunmaktadır. 34 numara arasından 5, 14 numara arasından 1 tanesi işaretlenir.

        Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç!

        Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.

        Sistem Oyunu!

        Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.

        REKLAM

        Çoklu Çekiliş!

        Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılabilir.

        İptal

        Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

        Ne kadar kazanabilirsin?

        Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.

        Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıktan kılığa giren hırsız kadınlar suç makinesi çıktı

        İstanbul'da üç ayrı ilçede milyonluk ev hırsızlığı gerçekleşti. Yapılan çalışmalarda hırsızların 6 kadın olduğu tespit edildi. Tanınmamak için kılıktan kılığa girerek yüzlerini kapatan şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 6 kadın hırsız suç makinesi çıktı. ...
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Bakan Uraloğlu açıkladı: Dünyada bir ilk! 1 saatlik yol 5 dakikaya düşüyor
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        Surlarda cinayet hazırlığı iddiası! İhbar üzerine polis önledi!
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        İran: Düşmanın sözlerine güvenimiz yok
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Türkan 7.kattan düştü! Nişanlısı tutuklandı!
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Netanyahu'dan Lübnan talimatı
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        Bariyerlere çarptı! 8 ölü, 33 yaralı...
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "Benim için çok çok ağırdı"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        "2 yerli, 3 dünya yıldızı getireceğiz"
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        Trump İran ile anlaşma taslağında değişiklik istedi mi?
        "İki santrforla anlaştık"
        "İki santrforla anlaştık"
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Sanatçılardan Trump tepkisi
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Milli Takım'ın konuğu Kuzey Makedonya!
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Tahran'da ABD-İsrail protestosu
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Leao'dan F.Bahçe ve G.Saray'a müjde!
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Hans isimli atın hilesini bilim insanları ortaya çıkardı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        Zamana direnen tarihin hafıza kartı
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        “Kıyamet kasası” olarak anılan Svalbard Tohum Deposu
        Bodrum ziyareti
        Bodrum ziyareti
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Kanye West rüzgarı rekor getirdi
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!
        Avrupa'nın en büyüğü PSG!