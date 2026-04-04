        Haberler Spor Futbol 1. Lig Sarıyer'e 20 dakika yetti - Futbol Haberleri

        Sarıyer'e 20 dakika yetti

        Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında SMS Grup Sarıyer, Serikspor'u ilk 20 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti

        Giriş: 04.04.2026 - 16:50 Güncelleme:
        SMS Grup Sarıyer ile Serikspor ligin 33. haftasında kozlarını paylaştı. İstanbul ekibi ilk 20 dakikada bulduğu gollerle mücadeleyi 3-0 kazandı. Sarıyer'in galibiyet gollerini Malaly Dembele, Andre Poko ve Eze kaydetti.

        Son 3 maçta ikinci galibiyetini alan Sarıyer puanını 42'ye çıkardı.

        Ligde 2 maç sonra kaybeden Serikspor ise 35 puanda kaldı.

        Stat: Yusuf Ziya Öniş

        Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kürşathan Akın, Hüseyin Durmaz

        Sarıyer: Mert Furkan Bayram, Cebrail Karayel, Metehan Mert (Fethi Özer dk. 83), Caner Osmanpaşa, Eşref Korkmazoğlu (Ömer Bayram dk. 78), Traore, Camara, Poko, Silva (Aytaç Kara dk. 70), Dembele (Batuhan Kör dk. 70), Eze (Enver Kulasin dk. 70)

        Yedekler: Furkan Onur Akyüz, Oğuzhan Yılmaz, Abdullah Emre Oğuz, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol

        Teknik Direktör: Servet Çetin

        Serikspor: Veysel Sapan (Baha Karakaya dk. 46), Tashkin, Martynov, Montes, Caner Cavlan, Burak Asan (Nalepa dk. 40), Selim Dilli, Gökhan Altıparmak, Topalli (Adeola dk. 76), Nwachukwu, Sadygov (Şeref Özcan dk. 74)

        Yedekler: Cengiz Demir, Mehmet Demirözü, Ekrem Terzi, Skvortsov, Alperen Köşker, Anıl Koç

        Teknik Direktör: Branimir Petkovic

        Goller: Dembele (dk. 9), Poko (dk. 12), Eze (dk. 20) (Sarıyer)

        Sarı kartlar: Caner Cavlan, Anıl Koç (Serikspor)

