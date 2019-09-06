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Haberlerİş-Yaşam

Son dakika! İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısı 30 milyona ulaştı

DHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: "(İstanbul Havalimanı) Bugün itibarıyla 30 milyon yolcu sayısına ulaştı." dedi

son dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gayrettepe - İstanbul Havalimanı Metro Hattı, Hasdal-İstanbul Havalimanı kesimi tünel delme işlemlerinin tamamlanması ve ışık göründü törenine katıldı. Törende bir konuşma yapan Bakan Turhan, İstanbul Havalimanının açılışından bugüne kadar havalimanına ulaşmak isteyen vatandaşların hiç bir sorun yaşamadığının altını çizerken, "İstanbul Havalimanımız ile ilgili güzel bir bilgiyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. Bugün itibariyle 30 milyon yolcu sayısına ulaşmış bulunuyoruz. Yolcu  sayısı hızla artmaya devam ediyor. Uçulan nokta sayılarını da arttırıyoruz. Bu yıl 6 yeni noktaya da uçmaya başlandı" dedi. 

Ayrıntılar birazdan...

 

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