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        Haberler Gündem Güncel Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş oldu

        Seferihisar Belediye Başkan Vekili Fuat Gümüş oldu

        Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından olağanüstü toplanan belediye meclisinde, CHP'nin adayı Fuat Gümüş ilk turda 17 oy alarak başkan vekili seçildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 11:10 Güncelleme:
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        Seferihisar'da başkan vekili belli oldu

        Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin'in yerine geçecek isim bugün yapılan seçimle belirlendi.

        İHA'nın haberine göre olağanüstü toplanan Seferihisar Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) adayı Fuat Gümüş ile Zafer Partisi'nin adayı Çağatay Rasim Çağır yarıştı.

        Mecliste yapılan oylama ilk turda sonuçlandı. Sandıktan çıkan 23 zarftan 19'u geçerli, 4'ü ise boş sayıldı. Yapılan sayım sonucunda CHP adayı Fuat Gümüş 17, Zafer Partisi adayı Çağatay Rasim Çağır 1, AK Parti adayı Ümit Cingöz 1 oy aldı. Bu sonuçla birlikte CHP adayı Fuat Gümüş, Seferihisar Belediye Başkan Vekili seçildi. Oylama öncesinde yazılı bir açıklama yapan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanlığı ise seçimde aday çıkarmayacaklarını ve hiçbir adayı desteklemeyeceklerini kamuoyuna duyurmuştu. Buna rağmen AK Partili Meclis Üyesi Ümit Cingöz'e sandıktan sürpriz bir şekilde 1 oy çıktı.

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