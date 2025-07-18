Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

DEM Parti'nin, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ için yaptığı başvuru Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Kararın gerekçesinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kararının kesinleşmediği belirtildi.

AİHM 8 Temmuz'da üçüncü kez ihlal kararı vermişti.