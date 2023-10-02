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        Haberler Gündem Ankara Son dakika: Sezgin Tanrıkulu tezkeresi Meclis'te! Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığı kaldırıldı mı?

        CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlık dosyası TBMM'de

        CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, TBMM Başkanlığı'na sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 12:05 Güncelleme: 02.10.2023 - 12:26
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        Sezgin Tanrıkulu tezkeresi Meclis'te
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        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik iddiaları nedeniyle Tanrıkulu hakkında "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçu yönünden Adalet Bakanlığından soruşturma izni istemişti.

        AA'da yer alan habere göre bakanlığın soruşturma izni vermesinin ardından Başsavcılık, Tanrıkulu hakkında, "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" ve "Devletin askeri ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlarından dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırladığı fezlekeyi, Adalet Bakanlığına göndermişti. Bakanlık da fezlekeyi, TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına sunmuştu.

        TBMM Başkanlığına iletilen fezleke, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

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        SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

        Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale ediliyor.

        Karma Komisyon, sevk edilen dosyalar için kendi gündemini oluşturuyor ve yasama dokunulmazlığı dosyalarının incelenmesi için Hazırlık Komisyonu kuruluyor.

        TBMM İçtüzüğü'ne göre, Hazırlık Komisyonu en geç 1 ay içinde raporunu Karma Komisyona sunuyor. Karma Komisyon, Hazırlık Komisyonu raporunu görüşerek karara bağlıyor. Karma Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasına ya da kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar veriyor.

        Dokunulmazlığının kaldırılması istenen milletvekili, isterse Hazırlık Komisyonunda, Hazırlık Komisyonunun raporunu sunmasının ardından Karma Komisyonda ve TBMM Genel Kurulunda yazılı veya sözlü olarak kendisini savunabileceği gibi herhangi bir milletvekiline de kendisini savundurabiliyor.

        Dokunulmazlığın kaldırılması yönündeki Karma Komisyon raporları, doğrudan Genel Kurul gündemine giriyor. Genel Kurul'daki görüşmelerin ardından Karma Komisyonun yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına dair raporu oylamaya sunuluyor.

        Genel Kurul'da kabul edilmesi halinde, milletvekilinin dokunulmazlığı, söz konusu dosya için kaldırılmış oluyor.

        Meclis Başkanlığı, dosyayı Cumhurbaşkanlığı aracılığıyla Adalet Bakanlığına gönderiyor. Bakanlık da dokunulmazlığı kaldırılan milletvekili hakkında gereğinin yapılması için dosyayı ilgili savcılığa havale ediyor.

        Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
        Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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        #sezgin tanrıkulu
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