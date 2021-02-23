Şiddet gören hemşireden müthiş uzlaşma! 0:00 / 0:00

AA

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Bakım Merkezi Hemşiresi Neşe Aygün, 2018 yılı nisan ayında, bir hasta yakınının sözlü şiddetine maruz kaldı. Beyaz kod vererek zanlı hakkında şikayetçi olan Aygün, soruşturmanın ardından zanlıyla arabulucu vasıtasıyla uzlaştı.

HASTALARA 200 TAKIM PİJAMA ANLAŞMASI

AA'da yer alan habere göre arabuluculuk görüşmelerinde zanlının 100 erkek, 100 kadın pijama takımı alması karşılığında davadan vazgeçeceğini belirten Aygün ile zanlı arasında anlaşma sağlandı.

Aygün, zanlının aldığı 200 pijama takımını, Palyatif Bakım Merkezi'nde tedavi edilen hastalara hediye edilmek üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağışladı. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur Şimşek, duyarlı davranışı dolayısıyla Aygün'e, Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli tarafından verilen teşekkür belgesini takdim etti.

"ONLAR İÇİN BİR ŞEY YAPMAK İSTEDİM"

Aygün, gazetecilere, palyatif servisindeki hastaların zor şartlarda tedavi edildiğini ve onlar için bir şey yapmak istemesinden dolayı arabuluculuk görüşmesinde hastalar için pijama istediğini söyledi.

"HASTALARIN ZOR KOŞULLARINI GÖRÜYORUZ"

Sağlık çalışanlarının 24 saat hastalarla iç içe olduğunu, hastaların durumunu iyi bildiklerini dile getiren Aygün, "Hastaların yaşadığı zor koşulları her zaman görüyoruz.

Hastalar için bir şeyler yapmak istedim. Zaten palyatif bakım merkezinde hastalarımızın durumları daha ağır. Onlara destek olmak istedim" diye konuştu.