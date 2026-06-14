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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Siirt’te 17 yaşındaki Hüseyin Olgaç, serinlemek için girdiği Botan Çayı’nda boğuldu | Son dakika haberleri

        Siirt’te 17 yaşındaki Hüseyin Olgaç, serinlemek için girdiği Çay'da boğuldu

        Siirt'te serinlemek amacıyla Botan Çayı'na giren 17 yaşındaki Hüseyin Olgaç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. AFAD, UMKE ve dalgıç ekiplerinin saatler süren arama çalışmalarının ardından gencin cansız bedenine ulaşıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14 Haziran 2026 - 08:21 Güncelleme:
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        17 yaşındaydı, girdiği Çay'da boğuldu
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        Siirt’te Hüseyin Olgaç (17), serinlemek için girdiği Botan Çayı’nda boğuldu.

        SUDA KAYBOLDU

        DHA'daki habere göre olay; akşam saatlerinde Siirt’in Botan Çayı’nda meydana geldi. Serinlemek için çaya giren 17 yaşındaki Hüseyin Olgaç, bir süre sonra suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Arama çalışmalarına destek amacıyla Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı dalgıç ekipleri de olay yerine gönderildi. Botan Çayı ve baraj gölü çevresinde yürütülen arama çalışmalarında ekipler, su üstü ve su altı taraması gerçekleştirdi.

        CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

        Saatler süren çalışmalar sonucunda Hüseyin Olgaç’ın cansız bedenine ulaşıldı. Olgaç’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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