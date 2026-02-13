Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Sivas'ta bir doktor hastasını muayene ettiği sırada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Sivas'ta bir doktor hastasını muayene ettiği sırada kalp krizi geçirdi, hayatını kaybetti

        Sivas'ta 71 yaşındaki doktor Ömer Yılmaz, hastasını muayene ettiği sırada kalp krizi geçirdi. Tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Yılmaz, hayatını kaybetti. Merhum doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2026 - 17:19 Güncelleme: 13.02.2026 - 17:19
        Sivas'ın Divriği ilçesinde doktor olarak görev yapan Ömer Yılmaz, hastasını muayene ettiği sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yılmaz, düzenlenen törenin ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

        MUAYENE SIRASINDA FENALAŞTI

        İHA'daki habere göre; Divriği Devlet Hastanesi'nde görevli olan 71 yaşındaki Doç. Dr. Ömer Yılmaz, görevi başında bir hastayı muayene ettiği esnada fenalaştı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yılmaz'a hastanede hemen müdahale edildi. Yılmaz, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        HASTANEDE TÖREN DÜZENLENDİ

        Merhum doktor için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene ilçe protokolü, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törenin ardından Yılmaz'ın naaşı, Divriği Aile Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

