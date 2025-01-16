Süper Lig'de yabancı VAR dönemi!

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol Süper Lig'de 20. haftadan itibaren yabancı VAR hakemlerine geçileceğini duyurdu.

MHK'den yapılan açıklamada, "Daha önce duyurulduğu üzere 20. haftadan itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yabancı VAR hakemi uygulamasına geçilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.