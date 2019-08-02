Süper Lig'de yayıncı kuruluş ile yaşanan kriz sona erdi. TFF, Kulüpler ve beIN Sports 3 yıl daha anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 410 milyon dolar karşılığında yapıldığı belirtilirken maksimum kur 5.80 olarak belirlendi.

Kulüpler Birliği Vakfı'nın Maslak'taki merkezinde bugün öğlen saatlerinde TFF ile Kulüpler Birliği arasında yayıncı kuruluşun talepleri ile ilgili kritik bir toplantı gerçekleşti. Galatasaray'ın katılmadığı toplantının ardından yapılan açıklamada Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, yayıncı kuruluş ile yapılacak görüşmeler için TFF'ye yetki verdiklerini söyledi.

TFF Başkanı Özdemir ise "Ben ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımız, Kulüpler Birliğinin üyeleri ile son durumun bütün değerlendirmesini, bütün şartlarını hep birlikte müzakere ettik. Bu konuyla ilgili kulüplerimizin desteğiyle beIN Sports ile son görüşmeleri yapıp, tahmin ediyorum en kısa zamanda nasıl bir anlaşmaya vardığımızı kamuoyuna ilan edeceğiz. Liglerin geç başlaması, yapılmaması, ertelenmesi diye herhangi bir şey söz konusu değildir. Biz yolumuza ümit ediyorum ki beIN Sports ile devam edeceğiz. Herhangi bir sorun olduğu da ortada gözükmemektedir. En kısa zamanda kamuoyuna açıklamamızı yapıp yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Öğleden sonra da devam eden yoğun temasların ardından kulüpler, TFF ve beIN Sports'un anlaşmaya vardığı öğrenildi. 3 yıllık yeni anlaşmaya göre beIN Sports kulüplere 410 milyon dolar ödemeyi kabul ederken maksimum kur ise 5.80 olarak belirlendi.