Sisal Şans tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi 31 Mayıs Pazar akşamı noter huzurunda canlı yayında gerçekleştirildi. Büyük ikramiye hayaliyle kupon dolduran vatandaşlar, çekilişin tamamlanmasının ardından sonuçları araştırmaya başladı. Süper Loto sonuçları resmi platformlar üzerinden yayımlanırken, ikramiye kazanan talihliler de merak konusu oldu. İşte 31 Mayıs 2026 Süper Loto sonuçları...

31 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

31 Mayıs 2026 tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları çekilişin tamamlanmasının ardından erişime açıldı.

2 - 4 - 13 - 16 - 48 - 58

SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Süper Loto sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden kupon sorgulama işlemi yapabiliyor. Çekilişte çıkan numaralar ile kuponlarını karşılaştıran oyuncular, ikramiye durumlarını kolayca öğrenebiliyor.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.